İsrailli Bakan: 'Hava saldırıları İran’a açık bir mesaj'

İsrail F-16’sının Suriye tarafından düşürülmesinin ardından İsrail İstihbarat Bakanı İsrael Katz’dan açıklama geldi. Katz, “Suriye’deki İran hedeflerinin vurulması askeri üsse izin verilmeyeceği ve provokasyona karşı kararlılıkla mücadele edileceğine yönelik İran’a açık bir mesaj” dedi. İsrail Ordu Radyosu’na konuşan Katz, “Onlar ve biz ne vurduğumuzu biliyoruz. İsrail’in bu alanları nasıl vurduğunu anlamak ve sindirmesi biraz zaman alacak. Vurulan alanlar gizli olan üslerdi ve her şeyi bulabilme yeteneğine sahibiz. Dün de bunu kanıtladık” ifadelerini kullandı.

İsrail eski Savunma Bakanı Moshe Yaalon, İranlıların İHA’nın radar tarafından tespit edilemeyeceğini düşündüklerini dile getirerek, İHA’nın düşürülmesinin ardından şaşırdıklarını ifade etti.

İsrail'in İran İHA'sını düşürüp Suriye'deki İran hedeflerini vurmasının ardından Suriye, hava savunma sistemleri de İsrail F-16'sını düşürmüştü. İsrailli pilotlar olaydan yaralı kurtulmuştu.