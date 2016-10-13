İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara olayının ardından İsrail ve Türkiye arasında bakan düzeyinde gerçekleşen ilk ziyaret için sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. 23. Dünya Enerji Kongresi'ne katılmak üzere İstanbul'a gelen İsrailli bakan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile de bir araya geldi.

Enerji Kongresi için sabah saat 10.00’da İstanbul’a gelen İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz resmi temaslarını tamamlamasının ardından beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Havalimanı VIP salonuna geldi. Steinitz, kendisini görüntüleyen gazetecileri selamlayarak havalimanına giriş yaptı. İstanbul’da yaklaşık 8 saat kalan İsrailli bakan, Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla saat 18.00’de Tel Aviv’e gidecek.