Diğer
Kategoriler

'Issız Adam' kavunları kılıçla doğradı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen 'Rengarenk Karacabey Şenliği’ büyük ilgi gördü.

Issız Adam kavunları kılıçla doğradı

01 Ekim 2016 17:20

Karasu Mahallesi’ndeki şenlik, folklor gösterisi ve ilkokul öğrencilerin okuduğu şiirlerle başladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Bu şenliğe 'Rengarenk Karacabey' dememizin sebebi, ilçenin birden fazla değerinin olduğuna vurgu yapmak ve o güzellikleri, o desenleri, o renkleri burada sizlerle paylaşmak. Bir eser, bir roman yazılırken, giriş, gelişme ve sonuç bölümü olur. Şimdiye kadar, tabiri caizse biz giriş bölümünü gerçekleştirdik. Bundan sonra hep beraber Karacabey'in gelişme bölümünü yazacağız. Ondan sonra da mutlu sona hep beraber ulaşacağız" dedi.

'Issız Adam' filmi ile tanınan oyuncu Cemal Hünal, atlı gösterisiyle ilgi topladı. At sürerken kılıçla çitlere dizilen kavunları peşpeşe doğrayan Hünal, büyük alkış aldı. Rumeli akıncılar atlı gösterisi, buzağı yarışması, çocuk ve yetişkin yarışmaları, sihirbaz gösterisi, konser, klasik araçlar sergisi, Bursa Atlı Cirit Spor Kulübü’nün gösterileri vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Ayrıca gün boyu büyükbaş hayvan ve güvercin satışları da yapıldı. 

Yasin Keskin


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!