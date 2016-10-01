Karasu Mahallesi’ndeki şenlik, folklor gösterisi ve ilkokul öğrencilerin okuduğu şiirlerle başladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Bu şenliğe 'Rengarenk Karacabey' dememizin sebebi, ilçenin birden fazla değerinin olduğuna vurgu yapmak ve o güzellikleri, o desenleri, o renkleri burada sizlerle paylaşmak. Bir eser, bir roman yazılırken, giriş, gelişme ve sonuç bölümü olur. Şimdiye kadar, tabiri caizse biz giriş bölümünü gerçekleştirdik. Bundan sonra hep beraber Karacabey'in gelişme bölümünü yazacağız. Ondan sonra da mutlu sona hep beraber ulaşacağız" dedi.

'Issız Adam' filmi ile tanınan oyuncu Cemal Hünal, atlı gösterisiyle ilgi topladı. At sürerken kılıçla çitlere dizilen kavunları peşpeşe doğrayan Hünal, büyük alkış aldı. Rumeli akıncılar atlı gösterisi, buzağı yarışması, çocuk ve yetişkin yarışmaları, sihirbaz gösterisi, konser, klasik araçlar sergisi, Bursa Atlı Cirit Spor Kulübü’nün gösterileri vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Ayrıca gün boyu büyükbaş hayvan ve güvercin satışları da yapıldı.

Yasin Keskin