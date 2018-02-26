İşsiz kalanlara verilen işsizlik maaşı arttı

İŞKUR Ordu İl Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Ordu il genelinde işsizlik ödeneği alan kişi sayısı her yıl arttı. İŞKUR verilerine göre, 2002 yılında 336 kişi işsizlik ödeneği için başvururken, yıllara göre artış gösteren rakamlar 2008 yılında bin 370 kişiye ulaştı. 2012 yılında 2 bin 782 kişiye ulaşan başvuru sayısı 2013 yılında 4 bin 192, 2014 yılında 5 bin 31 ve 2015 yılında ise 5 bin 889 kişi oldu. 2016 yılında 6 bin 679 kişi işsizlik ödeneği alırken 2017 yılında ise 6 bin 473 kişi olarak gerçekleşti.

İşsizlik ödeneğine başvuranların sayısı artış gösterirken, yapılan ödemelerde aynı derecede arttı. Buna göre 2013 yılında 7.2 milyon lira işsizlik ödeneği yapılırken 2014 yılında toplam 8.6 milyon lira, 2015 yılında ise yaklaşık 12 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. 2016 yılında 17 milyon 846 bin lira ödeme yapılırken bu rakam 2017 yılında ise 19 milyon 216 bir liraya çıktı

İŞKUR Ordu İl Müdürü İsa Kaymak, işsizlik maaşı almak amacıyla başvuranlarının sayısında artış olmasının ana sebebinin kendi isteği dışında işten çıkarılanların haklarını korumak konusunda bilinçlenmesinden kaynaklandığını belirtti. Kaymak, “Eskiden işten çıkarılan insan işsiz kalıyor, aylarca iş bulamıyor, ekonomik sıkıntılarla karşılaşıyordu. Bugün ise işten kendi isteği dışında çıkarılanlar artık İŞKUR’a başvurarak işsizlik ödeneğinden yararlanma konusunda bilinçlendi. Haliyle bu ödenekten yararlanmak isteyenlerin sayısı da artış gösterdi” dedi.

Metin Akyürek

