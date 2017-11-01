İşsizdi, köyde kurduğu kaz tesisiyle kendi işinin patronu oldu

Tarımda genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve köylerde genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amacıyla uygulamaya konulan 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında kadın müteşebbis Kübra Akay tarafından Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyünde kaz yetiştirme tesisi kuruldu. 430 kaz ile tesisini kuran Akay, önümüzdeki yıl kaz sayısını 3 bine çıkartmayı hedefliyor. Genç çiftçi, kazlarının günlük yemleme ve diğer bakımlarını da kendi elleri ile yapıyor.

Aldığı girişimcilik sertifikasından sonra Genç Çiftçi Programı'na müracaat ederek 30 bin TL hibe destek alarak kaz yetiştiriciliği tesisi kurduğunu belirten Kübra Akay, "Şu an 430 kazım var, gayet sağlıklılar. Ben yıllardır kendi işimi yapmak istiyordum. Bu benim için çok iyi bir fırsat oldu. Kendi işimi kurdum ve çok mutluyum. Bu kazları yetiştireceğim, ilk yıl satışı olmayacak. Çünkü üç yıl denetimi var. Ürettiğimizi satabiliyoruz. İlk yıl kuluçka makinesi alıp hazırlıklarımı yapacağım. Seneye ise civcivden itibaren satışlara başlayacağım. Şu an da 430 kazım var seneye 2 bin 3 bin kaz ile ben bu işe devam etmeyi düşünüyorum" dedi.

Kendi işinin patronu olmak isteyen kadınlara da seslenen Akay, "Hiçbir zaman çekinmesinler her işin bir zorluğu var. Kolay iş yok. Ama mücadele etsinler. Birçok kişi beni destekliyor. Tek başıma yapıyorum bu işi, sabah yemliyor sonra da yaylıma çıkartıyor akşam de aynı şekilde devam ediyorum. Çok zor bir tarafı yok. Günlük bir iş oldu bana, boş duruyordum. Artık kendi işimin patronuyum" diye konuştu.

Bahadır Muhlis Gökgül - Alpaslan Demir

