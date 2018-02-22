İşsizler sağlık yardımından nasıl faydalanır, kaç gün faydalanabilir?|İşsizlik sağlık sigortası süresi

Türkiye'de milyonlarca işsiz bulunmaktadır. İşsiz vatandaşlar işsiz kalırsam genel sağlık sigortasının yardımlarından yararlanabilir miyim? İşsizler sağlık yardımından nasıl faydalanır? gibi soruların cevaplarını merak etmektedir. İşte işsizlere sağlık yardımı hakkındaki detaylı haberimiz... Okuyucularımızdan en çok gelen sorulardan biri de "işsiz kalırsam genel sağlık sigortasının yardımlarından yararlanabilir miyim?" sorusu olmaktadır. İşsiz kalanların belirli bir süre daha sağlık yardımlarından faydalandırılması esasen SSK uygulamasından süregelen bir uygulamadır. Bu uygulamanın temel esprisi işsiz kalma nedeniyle hayatını sürdürmek için gerekli gelirden yoksun kalan bireyin bu zor durumunda hastalanması hâlinde en azından belirli bir süre ile sağlık güvencesinde olmasının sağlanması yatmaktadır.

SSK dönemindeki uygulama

Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Uygulama Kanunu'na göre, hastalık sigortası primi ödeme hâlinin sona ermesini takip eden 10. günden itibaren sigortalılık niteliği kaybedilir. Sigortalılık niteliğinin yitirildiği tarihten başlamak üzere 6 (altı) ay içinde meydana gelecek hastalık hâllerinde, sigortalı ile eş, çocuk, ana ve babası sigortalının sigortalılık niteliğini yitirdiği bu tarihten geriye doğru bir yıl içinde en az 120 gün Hastalık Sigortası primi ödemiş olması şartı ile şu yardımlardan faydalanabilmektedir. Bu durumda işsiz kalan sigortalı ve belirtilen yakınları 190 gün süre ile sağlık yardımlarından faydalanabilmekte idi.

Memurlar ise Emekli Sandığına tabi olduklarından SGK’dan önce işsiz kaldıkları andan itibaren sağlık yardımlarından faydalanamıyordu.

Mevcut uygulamada işsiz kalanlara 100 gün sağlık yardımı

SGK’nın Uygulama Kanununa göre zorunlu sigortalı olarak çalışanların işten ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün sonra sigortalılık nitelikleri sona ermekte, bu durumdaki sigortalıların bir yıl içerisinde 90 gün primlerinin olması hâlinde genel sağlık sigortalısı olarak 10 günden sonraki 90 gün süreyle toplamda ise 100 gün süreyle sağlık yardımlarından yararlanmaya devam etmektedirler.

Belirtilen şartların olması hâlinde memur, işçi, esnaf ve diğer bağımsız çalışanlar da bu haktan faydalanmaktadır.

Ayrıca işten ayrılan sigortalıların işsizlik ödeneğine hak kazanmaları hâlinde işsizlik ödeneği süresince; kamu idarelerine ait mevsimlik işlerde çalışan sigortalıların ise iş akitleri askıda kaldığı sürede yukarıda belirtilen süre kısıtlaması olmaksızın sağlık yardım hakları bulunmaktadır.

“Biz bu zamana ve yere misafiriz. Geçip gidiyoruz. Amacımız, gözlemek, öğrenmek, büyümek, sevmek ve sonra eve geri dönmek” Aborjin Atasözü



“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”

Ölen Bağ-Kur’lunun çalışan kızına maaş

"SSK sigortalısı olarak çalışan bekâr bir bayanım. Bağ-Kur emeklisi iken vefat eden babamdan yetim aylığı alabilir miyim?" Arzu Akyürek

Arzu Hanım, kız çocuklarına aylık bağlanabilmesi için; sigortalı olarak çalışmamaları ve herhangi bir yerden aylık almamaları gerekmektedir. SSK sigortalısı olmanız nedeniyle Bağ-Kur emeklisi babanızdan dolayı yetim aylığı almanız mümkün değildir. Ancak işsiz kalmanız hâlinde aylık almanız mümkündür.

Kıdem ve ihbar tazminatım ne kadardır?

"01 Kasım 2010 tarihinden beri çalışmakta olduğum iş yerinden 31.12.2017 tarihinde işten çıkarıldım. En son brüt 3700 TL maaş alıyordum. Bu durumda bana ne kadar ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi gerekir?" Bedir Sevinç

Bedir Bey, belirtmiş olduğunuz çalışma süreleri ve ücret bilgilerinize göre ihbar süreniz 8 haftaya (56 güne) tekabül etmektedir. Brüt ihbar tazminatınız 6.906,67TL’dir. Gelir vergisi 1.036,00 TL, damga vergisi 52,42 TL düşüldükten sonra size net: 5.818,25 TL ihbar tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

Kıdem tazminatınız ise; 2617 gündür. Brüt kıdem tazminatı tutarınız 26.528,49TL, damga vergisi 201,35 TL, net kıdem tazminatı tutarınız 26.327,14 TL’dir.

Ücretsiz izinli polis yıpranma kazanır mı?

"İsa Ağabey, polis memuru olarak çalışmaktayım. 01.01.2014-31.07.2014 tarihlerinde ücretsiz izin kullandım. Daha sonra bu süreleri borçlandım, bu sürelere yıpranma (fiilî hizmet süresi) zammı verilir mi?" Semih Çaycı

Sayın Çaycı, ücretsiz izinli olarak geçen sürelere, fiilî hizmet süresi zammı verilmemektedir. Bu nedenle borçlandığınız ücretsiz izniniz için fiilî hizmet süresi zammı kazanmanız mümkün değildir.

Sayın Hayriye Pakır, giriş tarihiniz 08.01.1998 olduğundan prim gün sayınız fazlasıyla geçmiştir. Ancak 52 yaşını doldurduğunuz 13/11/2018 tarihinde emekli olabilirsiniz.

BAŞARILI KARI- KOCA :)

“Başarılı koca, karısının harcayacağından daha fazlasını kazanandır. Başarılı kadın ise böyle bir koca bulandır…”