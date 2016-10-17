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İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik rakamları açıklandı

17 Ekim 2016 10:10

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Temmuz ayı 'İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 354 bin kişi artarak 3 milyon 324 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık artış ile yüzde 13 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,5 puanlık artış ile yüzde 19,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1 puanlık artış ile yüzde 11 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 294 bin kişi artarak 27 milyon 636 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 47 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 291 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 586 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20,7’si tarım, yüzde 19’u sanayi, yüzde 7,4’ü inşaat, yüzde 52,9’u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,3 puan, sanayi sektörünün payı ise 0,5 puan azaldı. Buna karşılık inşaat sektörünün payı değişim göstermezken, hizmet sektörünün payı 1,8 puan arttı.

İşgücü 2016 yılı Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 650 bin kişi artarak 30 milyon 961 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 52,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 72,8, kadınlarda ise 0,6 puanlık artışla yüzde 33 olarak gerçekleşti.

Temmuz 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 34,3 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 25 bin kişi artarak 27 milyon 78 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 46,1 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 73 bin kişi artarak 3 milyon 401 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 11,2 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme 0,1 puanlık artış ile yüzde 51,9 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 76 bin, hizmet sektöründe 21 bin, inşaat sektöründe 4 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 76 bin kişi azaldı. 

Etiketler: işsizlik rakamları


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