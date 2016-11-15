Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Ağustos ayı 'İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 435 bin kişi artarak 3 milyon 493 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,2 puanlık artış ile yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile yüzde 13,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,6 puanlık artış ile yüzde 19,9 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,2 puanlık artış ile yüzde 11,5 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 323 bin kişi artarak 27 milyon 473 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 46,7 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 257 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 579 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 21’i tarım, yüzde 19’u sanayi, yüzde 7,4’ü inşaat, yüzde 52,6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,2 puan, sanayi sektörünün payı 0,3 puan, inşaat sektörünün payı 0,1 puan azalırken, hizmet sektörünün payı ise 1,6 puan arttı.

İşgücü 2016 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 759 bin kişi artarak 30 milyon 967 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 72,6, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 33,1 olarak gerçekleşti.

Ağustos 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak yüzde 34,6 olarak gerçekleşti.

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2016 yılı III. döneminde toplam kamu istihdamı 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,7 oranında artarak 3 milyon 569 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam ve işsizlik arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 34 bin kişi artarak 27 milyon 81 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 46 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 66 bin kişi artarak 3 milyon 475 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 11,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artış ile yüzde 51,9 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 57 bin, hizmet sektöründe 15 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe ise 8 bin kişi azaldı.