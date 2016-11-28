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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı alt geçidini su bastı

Esenler’de etkili olan sağanak yağış sebebiyle Otogar girişindeki alt geçidi su bastı. Su birikintisi yüzünden yol trafiğe kapandı.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı alt geçidini su bastı

28 Kasım 2016 23:13
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı alt geçidini su bastı - Tıkla İzle

İstanbul’da akşam saatlerinde yoğunluğunu artırarak devam eden yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda rögar kapaklarının tıkanmasıyla alt geçitte su birikintisi oluştu. Yaklaşık 30 santime ulaşan su birikintisi nedeniyle otogarın Esenler girişi uzun süre kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine su tahliyesi için itfaiye ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Ekipler, alt geçidin girişini şerit ve dubalarla trafiğe kapattı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor. 

Selim Bayraktar

Etiketler: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, alt geçit, su baskını


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