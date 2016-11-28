İstanbul’da akşam saatlerinde yoğunluğunu artırarak devam eden yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda rögar kapaklarının tıkanmasıyla alt geçitte su birikintisi oluştu. Yaklaşık 30 santime ulaşan su birikintisi nedeniyle otogarın Esenler girişi uzun süre kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine su tahliyesi için itfaiye ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Ekipler, alt geçidin girişini şerit ve dubalarla trafiğe kapattı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

Selim Bayraktar