Eşinden boşanmak istemeyen orta yaşlardaki bir şahıs, bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın 4’üncü katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Bir anda “Duy beni” diye bağıran şahıs, korkuluklardan sarkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsın bulunduğu katın çevresi ve altı güvenlik amacıyla boşaltılırken, adliyedeki psikologlar devreye girdi.

Şahsın ağladığı gözlenirken, olay yerine itfaiye ekipleri gelerek iki ayrı yere branda açtı. Çevredekilerin şaşkın bakışları altında süren ikna çabalarıyla birlikte, bir güvenlik görevlisi şahsı bir anda yukarı çekti. Ancak güvenlik görevlisinin şahsı kazağından yakalaması üzerine, şahıs kazağın içinden kaydı ve bir süre aşağı sarktı. Adliye içinde çığlık sesleri yükselirken, çevredekilerin yardımıyla şahıs yukarı çekildi.İntihar girişiminden vazgeçirilen şahıs ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Başak Akbulut