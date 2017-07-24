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İstanbul Adliyesi önünde Cumhuriyet çalışanlarına destek eylemi

Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının yargılandığı dava öncesi adliye önünde toplanan bir grup gazete çalışanlarının serbest bırakılmasını istedi.

İstanbul Adliyesi önünde Cumhuriyet çalışanlarına destek eylemi

24 Temmuz 2017 11:27

Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının sanıkları arasında yer aldığı terör davasının görülmesine Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayında başlandı. Duruşma öncesi sabaha saatlerinde gazetede bir araya gelen bir grup buradan adliye önüne yürüdü. Adliye önündeki meydanda bir araya gelen kalabalık basın açıklaması yaparak tutukluların serbest bırakılmasını istedi. ‘Dışarıdaki gazeteciler’ adıyla bir araya gelen grup adına açıklama yapan Candan Yıldız, meslektaşlarının serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Öte yandan toplanana kalabalığa CHPli ve HDP’li vekillerin yanı sıra bazı Avrupalı parlamenterde destek verdi.
Açıklamanın ardından grup duruşmayı izlemek üzere adliyeye giriş yaptı. Duruşmanın şu sıralar başlaması bekleniyor.

Etiketler: Cumhuriyet çalışanları, destek, İstanbul Adliyesi


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