İstanbul Airshow'da milli uçak Hürjet'ten gövde gösterisi

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminal Apronu'nda bu yıl 12'incisi gerçekleştirilen İstanbul Arishow, kapılarını açtı. Yolcu uçaklarından iş jetlerine, helikopterlerden askeri hava araçlarına kadar çok sayıda hava aracı fuar kapsamında sergilenmeye başladı. Fuarda en dikkat çeken hava araçlarından biri de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından milli imkanlarla geliştirilen eğitim uçağının silahlı versiyonu olan Hürjet'in prototipi oldu. Fuarın açılışı için gelen ziyaretçiler, Hürjet uçağını yakından inceledi.

Emrah Kuş - Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz