Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele politikaları kapsamında, gümrük muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı'nda bir konteynerde yapılan aramada, 12 milyon 500 bin TL değerinde 62 kilo kokain ele geçirildi.

X-ray'e sevk edilen konteynerde şüpheli yoğunluk

İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Ambarlı Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ve Risk Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, Kaptan S.R. idaresindeki Singapur bayraklı bir gemide bulunan konteynerler risk değerlendirmesine alındı. Gemide bulunan Güney Amerika mahreçli bazı konteynerlerin kokain kaçakçılığı açısından riskli olduğunu tespit eden ekipler, konteynerleri X-ray taramasına yönlendirdi.

Soğutucunun içerisine gizlemişler

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, X-ray taramasında, Ekvador çıkışlı muz taşıyan bir konteynerin soğutucu kısmında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi sonucu, konteynerin açılarak Ambarlı Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ve Gümrük Müdürlüğü personelince fiziki muayenesinin yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Arama esnasında, narkotik dedektör köpeklerin de yoğun tepki vermesi üzerine soğutucu kısmını açan ekipler, 52 adet şüpheli paket ile karşılaştı. İçerisinde preslenmiş toz formunda madde bulunan paketlerden alınan numune üzerinde yapılan analiz sonucunda, şüpheli maddenin kokain olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 62 kilo kokainin piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 500 bin TL olduğu bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Benan Özben