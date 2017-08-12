İstanbul- Ankara arası seferler yeniden başladı

Devrilen iş makinesinin iki yönlü tren raylarını kapatması ve enerji nakil hatlarını da kesmesi nedeniyle Ankara-İzmit arası tüm yüksek hızlı ve banliyö tren seferlerinin durdurulmuştu. Kazanın ardından tren seferlerinin iptal olması nedeniyle Pendik’ten ve Arifiye’den İzmit’e gelen trenler yarı yolda kaldı. Yolda kalan trendeki yolcular ise indirilerek otobüslerle gidecekleri yerlere gönderilmeye başlanmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda devrilen sondaj makinesi tren yolundan kaldırılarak kopan enerji nakil hatları yeniden bağlandı. Yapılan çalışmaların ardından tren seferleri, 7 saatlik aranın ardından yeniden başladı.

Uğur Konuk