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'İstanbul Atıktan Enerji Üretimi Sempozyumu' başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından düzenlenen ‘‘İstanbul Atıktan Enerji Üretimi Sempozyumu’’ başladı.

İstanbul Atıktan Enerji Üretimi Sempozyumu başladı

07 Kasım 2017 09:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş (İSTAÇ) tarafından düzenlenen ‘‘İstanbul Atıktan Enerji Üretimi Sempozyumu’’ başladı. Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleşen sempozyuma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve yerli-yabancı sektör firmalarının önemli temsilcileri katıldı. Sektörün önemli temsilcilerinin bulunduğu sempozyumda, ülkemizde termal bertaraf hususunda neler yapılıyor, İstanbul’da atıklarla ilgili çalışmalar, ne gibi teknolojiler geliştirilebilir ve enerji konusunda neler yapılabilir gibi birçok konu ele alındı.

Türkiye'deki atık depolama sistemi hakkında önemli bilgiler aktaran İSTAÇ Proje ve İş Geliştirme Müdürü Mevlüt Fatih Peker, ''Türkiye'de genellikle katı atıkların düzenli depolama yöntemi ile bertarafı uygulanan bir yöntem. Şu anda bunu yeni bir teknoloji olan termal bertaraf yöntemleriyle bertaraf etme, aynı zamanda enerji geri kazanımı atığın yakılarak ve enerji geri kazanımı yapılarak elektrik üretiminden bahseden bir sempozyum düzenliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSTAÇ A.Ş. olarak gerçekleştiriyoruz bu sempozyumu. Bu teknoloji henüz Türkiye için yeni olan bir teknoloji. Burada özel sektörleri, resmi kurumları, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kamu kuruluşlarını yani atık sektörü ve çevre yönetim sektöründeki ilgili kuruluşları bir araya getirdik bu sempozyumda. Burada asıl amacımız onları bilgilendirmek. Uluslararası da birçok misafirimiz var, onları bu yeni teknoloji konusunda bilgilendirmek ve konunun Türkiye'de doğru bir biçimde uygulamasını sağlamak için bir araya geldik. Bu sene ilkini yapıyoruz İnşallah her yıl düzenli olarak devam ettireceğiz'' dedi.

''1 buçuk milyon İstanbullunun elektrik ihtiyacı bu tesisten sağlanacak''

İstanbul'da termal yakma teknolojisinin ilk tesisinin örnek maketini gösteren Peker,''Bu tesisin sözleşmesi bir ay önce imzalandı. İnşallah 2020 yılında bu tesisi hazırlamış olacağız. Günlük 3 bin ton atık yakma kapasitesi var, 70 megavat da elektrik üretme. Yani 1 buçuk milyon İstanbullunun elektrik ihtiyacını biz bu tesisten karşılamış olacağız. Aynı zamanda bu tesis Avrupa'da en büyük ilk üç tesis arasında, dünyada da ilk on tesis arasına giriyor. Bu teknolojinin en önemli özelliklerinden biri, şu anda düzenli depolama yöntemiyle çöpler depolanıyor ama İstanbul'da yer sıkıntımız var biliyorsunuz, bununla hacimsel açıdan da bir geri kazanımımız olacak ve de elektik geri kazanımı da yaparak atıklarımızdan kurtulmuş olacağız'' diye konuştu. 

Serdal Altıntepe

 

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