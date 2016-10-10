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İstanbul Avrupa yakasında 7 ilçede elektrik kesilecek

İstanbul'un Avrupa yakasında 7 ilçede 12 Ekim'de elektrik alamayacak.

İstanbul Avrupa yakasında 7 ilçede elektrik kesilecek

10 Ekim 2016 10:01

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükçekmece, Başakşehir, Silivri, Esenler, Fatih, Güngören ve Bağcılar'da bazı semtlerde 12 Ekim'de elektrik kesintisi uygulanacak.

Elektrik kesintisi uygulanacak yerler şöyle:

"Küçükçekmece'de 00.00-10.00 saatlerinde Beşyol, Kemalpaşa, Gültepe mahalleleri.
Başakşehir'de 08.00-18.00 saatlerinde Şahintepe Mahallesi, Mert Sokak.
Silivri'de 09.00-12.00 saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi, Profesör Muammer Aksoy Caddesi, Nehir ve Sağanak sokaklar, 09.00-16.00 saatlerinde Hürriyet Mahallesi, İstiklal Caddesi, Gazitepe Mahallesi, Ataman Taşçıoğlu Çıkmazı Sokak, Şahin Özer Caddesi, 13.00-16.00 saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi, Endülüs, Haydar Arslan, Hasan Özvarnalı ve Söz sokaklar, Burhan Soyaslan Caddesi, Güneş ve Kiraz sokaklar.
Esenler'de 09.00-12.00 saatlerinde Oruçreis Mahallesi, Tekstilkent Caddesi.
Fatih'te 09.00-13.00 saatlerinde Mevlanakapı Mahallesi, Necef, Mücevher, Hacı Evliya Cami, Tarsuslu Cami, Güherciler ve Karabaş Akarcası sokaklar, 12.00-16.00 saatlerinde Koca Mustafapaşa Mahallesi, İç Kalpakçı, Akıncı, Işkırlak, Tarakçı Hüsnü, Nuri Efendi, Arap Kuyusu Çıkmazı, Arap Kuyusu ve Muallim Fevzi sokaklar, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi.
Güngören'de 09.00-17.00 saatlerinde Tozkoparan Mahallesi, Çiçek Sokak, General Ali Rıza Gürcan Caddesi.
Bağcılar'da 13.00-16.00 saatlerinde 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, 4. Cadde."

Etiketler: elektirk, elektrik kesilecek yerler


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