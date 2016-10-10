Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükçekmece, Başakşehir, Silivri, Esenler, Fatih, Güngören ve Bağcılar'da bazı semtlerde 12 Ekim'de elektrik kesintisi uygulanacak.

Elektrik kesintisi uygulanacak yerler şöyle:

"Küçükçekmece'de 00.00-10.00 saatlerinde Beşyol, Kemalpaşa, Gültepe mahalleleri.

Başakşehir'de 08.00-18.00 saatlerinde Şahintepe Mahallesi, Mert Sokak.

Silivri'de 09.00-12.00 saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi, Profesör Muammer Aksoy Caddesi, Nehir ve Sağanak sokaklar, 09.00-16.00 saatlerinde Hürriyet Mahallesi, İstiklal Caddesi, Gazitepe Mahallesi, Ataman Taşçıoğlu Çıkmazı Sokak, Şahin Özer Caddesi, 13.00-16.00 saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi, Endülüs, Haydar Arslan, Hasan Özvarnalı ve Söz sokaklar, Burhan Soyaslan Caddesi, Güneş ve Kiraz sokaklar.

Esenler'de 09.00-12.00 saatlerinde Oruçreis Mahallesi, Tekstilkent Caddesi.

Fatih'te 09.00-13.00 saatlerinde Mevlanakapı Mahallesi, Necef, Mücevher, Hacı Evliya Cami, Tarsuslu Cami, Güherciler ve Karabaş Akarcası sokaklar, 12.00-16.00 saatlerinde Koca Mustafapaşa Mahallesi, İç Kalpakçı, Akıncı, Işkırlak, Tarakçı Hüsnü, Nuri Efendi, Arap Kuyusu Çıkmazı, Arap Kuyusu ve Muallim Fevzi sokaklar, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi.

Güngören'de 09.00-17.00 saatlerinde Tozkoparan Mahallesi, Çiçek Sokak, General Ali Rıza Gürcan Caddesi.

Bağcılar'da 13.00-16.00 saatlerinde 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, 4. Cadde."