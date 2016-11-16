Türkiye’deki en yüksek binalar, ağırlıklı olarak İstanbul’da yer alıyor. İstanbul’da özellikle 2000’li yıllardan sonra hız kazanan inşaat faaliyetleri sonuncunda gökdelenler, şehir silüetinin vazgeçilmez bir parçası oldu. Yakın zamana kadar holding, banka yönetim binaları ve otel olarak kullanılan gökdelenler, artık ofis, hastane ve konut olarak da kullanılıyor. İstanbul, dünya şehirleri sıralamasında 122 gökdelen ile 24’üncü sırada yer alıyor. Uluslararası gökdelen veri bankası Emporis’in verilerine göre yapımı tamamlanmış olan gökdelenler hesaba katıldığında İstanbul, dünyanın en uzun şehirleri sıralamasında 24’üncü sırada yer alarak Avrupa’nın da en uzun şehri unvanına sahip oldu.
DÜNYADA GÖKDELENLER
En fazla gökdelene sahip 25 dünya şehri şöyle:
1 Hong Kong 1,300
2 New York City 716
3 Tokyo 473
4 Chicago 308
5 Shanghai 289
6 Dubai 282
7 Toronto 251
8 Shenzhen 246
9 Guangzhou 245
10 Singapore 224
11 Chongqing 206
12 Tianjin 168
13 Seoul 165
14 Bangkok 163
15 Osaka 160
16 Wuhan 153
17 Moscow 146
18 Xiamen 137
19 Jakarta 135
20 Kuala Lumpur 134
21 Guiyang 130
22 Hefei 129
23 Hangzhou 127
24 İstanbul 122
25 Mumbai 121
İSTANBUL’UN EN YÜKSEK GÖKDELENLERİ
Devam eden mega projelerin dünyadaki şehirler sıralamasında İstanbul’un bir kaç yıl içerisinde içinde Moskova’nın önüne geçireceği tahmin ediliyor. Gökdelenler Avrupa Yakası’nda Gayrettepe ile Maslak arasındaki Büyükdere Caddesi aksına ek olarak son yıllarda Bomonti’de artmaya başladı. Asya Yakası’nda ise Ataşehir, Kozyatağı gibi bölgelerde yaygınlaşan gökdelenlerin, İstanbul Finans Merkezi’nin tamamlanması ile bu yakada da artması beklenmekte. Emporis’in verilerine göre İstanbul’un en yüksek gökdelenleri ise şöyle:
1 Sapphire Tower; 54 kat 261 metre
2 Anthill Residence 2; 55 kat 210 metre
3 Anthill Residence; 55 kat 210 metre
4 Spine Tower; 51 kat 201 metre
5 Varyap Meridian Block A; 52 kat 188 metre
6 Allianz Tower; 42 kat 186 metre
7 İşbank Tower 1; 52 kat 181 metre
8 My Towerland Tower A; 52 kat 181 metre
9 Çiftçi Tower B; 45 kat 180 metre (Yapımı devam ediyor)
10 Çiftçi Tower A; 45 kat 180 metre (Yapımı devam ediyor)
11 Varyap Meridian Block C; 45 kat 180 metre
12 Palladium Tower; 43 kat 180 metre
13 Leopardus; 48 kat 178 metre
14 Ak-Asya Koru Tower; 43 kat 173 metre
15 Ak-Asya Shopping Center and Tower; 55 kat 173 metre
16 Şişli Plaza; 46 kat 70 metre
17 Zorlu Levent 199; 42 kat 170 metre
18 River Plaza Tower A; 32 kat 170 metre
19 Kristalkule; 35 kat 169 metre
20 Tekstilkent Plaza 2; 36 kat 168 metre