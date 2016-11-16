Türkiye’deki en yüksek binalar, ağırlıklı olarak İstanbul’da yer alıyor. İstanbul’da özellikle 2000’li yıllardan sonra hız kazanan inşaat faaliyetleri sonuncunda gökdelenler, şehir silüetinin vazgeçilmez bir parçası oldu. Yakın zamana kadar holding, banka yönetim binaları ve otel olarak kullanılan gökdelenler, artık ofis, hastane ve konut olarak da kullanılıyor. İstanbul, dünya şehirleri sıralamasında 122 gökdelen ile 24’üncü sırada yer alıyor. Uluslararası gökdelen veri bankası Emporis’in verilerine göre yapımı tamamlanmış olan gökdelenler hesaba katıldığında İstanbul, dünyanın en uzun şehirleri sıralamasında 24’üncü sırada yer alarak Avrupa’nın da en uzun şehri unvanına sahip oldu.

DÜNYADA GÖKDELENLER

En fazla gökdelene sahip 25 dünya şehri şöyle:

1 Hong Kong 1,300

2 New York City 716

3 Tokyo 473

4 Chicago 308

5 Shanghai 289

6 Dubai 282

7 Toronto 251

8 Shenzhen 246

9 Guangzhou 245

10 Singapore 224

11 Chongqing 206

12 Tianjin 168

13 Seoul 165

14 Bangkok 163

15 Osaka 160

16 Wuhan 153

17 Moscow 146

18 Xiamen 137

19 Jakarta 135

20 Kuala Lumpur 134

21 Guiyang 130

22 Hefei 129

23 Hangzhou 127

24 İstanbul 122

25 Mumbai 121

İSTANBUL’UN EN YÜKSEK GÖKDELENLERİ

Devam eden mega projelerin dünyadaki şehirler sıralamasında İstanbul’un bir kaç yıl içerisinde içinde Moskova’nın önüne geçireceği tahmin ediliyor. Gökdelenler Avrupa Yakası’nda Gayrettepe ile Maslak arasındaki Büyükdere Caddesi aksına ek olarak son yıllarda Bomonti’de artmaya başladı. Asya Yakası’nda ise Ataşehir, Kozyatağı gibi bölgelerde yaygınlaşan gökdelenlerin, İstanbul Finans Merkezi’nin tamamlanması ile bu yakada da artması beklenmekte. Emporis’in verilerine göre İstanbul’un en yüksek gökdelenleri ise şöyle:

1 Sapphire Tower; 54 kat 261 metre

2 Anthill Residence 2; 55 kat 210 metre

3 Anthill Residence; 55 kat 210 metre

4 Spine Tower; 51 kat 201 metre

5 Varyap Meridian Block A; 52 kat 188 metre

6 Allianz Tower; 42 kat 186 metre

7 İşbank Tower 1; 52 kat 181 metre

8 My Towerland Tower A; 52 kat 181 metre

9 Çiftçi Tower B; 45 kat 180 metre (Yapımı devam ediyor)

10 Çiftçi Tower A; 45 kat 180 metre (Yapımı devam ediyor)

11 Varyap Meridian Block C; 45 kat 180 metre

12 Palladium Tower; 43 kat 180 metre

13 Leopardus; 48 kat 178 metre

14 Ak-Asya Koru Tower; 43 kat 173 metre

15 Ak-Asya Shopping Center and Tower; 55 kat 173 metre

16 Şişli Plaza; 46 kat 70 metre

17 Zorlu Levent 199; 42 kat 170 metre

18 River Plaza Tower A; 32 kat 170 metre

19 Kristalkule; 35 kat 169 metre

20 Tekstilkent Plaza 2; 36 kat 168 metre