Sarıyer Ayazağa 122. sokakta sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda sokağa giren bir kamyon araçları ezerek ilerledi. Edinilen bilgiye göre, kamyon dar sokağa çok hızlı bir şekilde girdi. Sokağın dar olmasını umursamayan kamyon şoförü yol kenarına park edilmiş araçlara çarparak ilerlemeye başladı. Çarpmanın etkisiyle bir çok araç yol kenarına savrulurken evlerin balkonlarında hasar gördü. Kamyonun çarptığı araçlardan bir tanesi ise yol kenarında bulunan bir evin çatısına uçtu. Gürültü nedeniyle uyanan vatandaşlar sokağa döküldü. Çatısına bir aracın uçtuğu evde yaşayan insanlar ise evde mahsur kaldı. Çevrede bulunan vatandaşlar çatıya fırlayan arabayı halatla bağlayarak aşağı düşmesini engellerken, evde mahsur kalan komşularını da balkona dayadıkları merdiven sayesinde evden çıkardı. Vatandaşlar yaşanan bu durum karşısında şoke olduklarını söyledi. Sabah büyük bir gürültüye uyandıklarını söyleyen bazı vatandaşlar, kamyonun çok hızlı olduğunu ve çevrede bulunan araçlara aldırmadan yoluna devam ettiğini söyledi. Bir vatandaş ise motosikletiyle kamyonun peşinden gittiğine fakat yolda kamyonun kendisine çarpmak isteyince takibi bırakarak geri döndüğünü iddia etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kamyonun geçtiği sokakta incelemelerde bulunan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Kamyonun yoldan geçişi ise güvenlik kamerası tarafından saniye görüntülendi. Görüntülerde kamyonun sokaktan elektrik direğini yıkarak geçtiği görüldü.Evin çatısına uçan araç ise olay yerine gelen çekici yardımıyla çatıdan kaldırıldı. Kamyonun çarpmasıyla çok sayıda araç yol kenarına savrulurken araçlardan bir tanesi bir evin çatısına uçtu.Mahalle sakinlerinden Öztürk Gökdemir, “Sabah saat 06.30 sıralarında bir tırın buraya gelmesi mahalleyi bu hale getirdi. Balkonları, araçları, evleri uçurdu yani binaya girecekti neredeyse. Kaçmış plakası belirsiz”

Mahallade yaşayan bir başka vatandaş ise, “Sabah saat 06.30 gibi gelmiş. Sokakta bütün araçlara vura vura gitmiş. Balkonları parçalamış. 8-10 tane araçta hasar var. kamyon geçmiş buradan. Önünü kesmişler durmamış. İnsanlara vurmaya kalkmış. Plaka yok. Bir arabayı evin üzerine atmış” şeklinde konuştu.

Çok korktuğunu söyleyen Emine Türk ise, “Deprem korkusuyla yatıyorduk biz deprem diye çok korktuk” ifadelerini kullandı.

MURAT HOROZ