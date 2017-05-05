İstanbul Aydın Üniversitesi 13. İletişim Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ödül töreninde kazananlar, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı bir anketle belirlendi. İletişim ve sanat dünyasına yönelik toplam 44 ödülün sahiplerini bulduğu törende adeta bir yıldız yağmuru yaşandı.

Türker İnanoğlu, Cüneyt Arkın, Ayşen Guruda, Murat Yıldırım, Zahide Yetiş, Arka Sokaklar dizisi oyuncuları gibi kıymetli isimler, medya kuruluşlarından birçok değerli isim ve sanatçı da ödül aldı.

Törende Çağatay Akman şarkılarıyla, Bilge Nihan ve Bahadır Tatlıöz düetleriyle öğrencileri coşturdu. Renkli sahnelerin yaşandığı tören öğrenciler ve basın tarafından ilgiyle takip edildi.

"Gençlerin sevdiği bir şeyi yapmaktan da mutluluk duyuyoruz"

Tören öncesi ödül ile ilgili duygularını ifade eden 'Arka Sokaklar' dizisinin Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan, "Gençlerden ödül almak her zaman bizi heyecanlandırır ve önem verdiğimiz ödüllerden bir tanesi. Mümkün olduğunca ve zamanımızın da el verdiğince üniversitelere misafir olup ödüllerini bizzat kendimiz almayı tercih ediyoruz. Bize layık gördükleri ve önemsediğimiz ödülleri bizzat kendimiz almayı tercih ediyoruz. Üniversitedeki 40 bin kişinin tamamının oylarıyla aldığımız bir ödülmüş. Heyecanlanıyoruz ve gençlerle birlikte olmaktan da mutluyuz. Çünkü gençler bizim geleceğimiz ve umudumuz. Onların sevdiği bir şeyi yapmaktan da mutluluk duyuyoruz" dedi.

"İşin sırrı işimizi önemsemek"

Ödüle layık bulunmanın işini severek yapmayı ve fedakârlığı gerektirdiğini ifade eden Özgür Ozan, "Yaptığımız işin sırrı, işimizi önemsemek. Bir oyuncu her gün aynı işi yapmasına rağmen ilk defa yapıyormuş gibi bazı şeyleri yapıyor olmanız sizi başarıya ulaştırıyor. Her mesleğin kendine ait zorlukları var. Oyunculuğunda elbette bir zorluğu var. Bu iş bana zor gelmiyor ama çok özveri gerektiren özel yaşantı tarzı tanımayan, çocuğumuzun yüzüne göremediğimiz bir iş. Bu fedakârlığı yapıyorsanız madem buraya gelip sete çıkıyorsunuz hiç olmazsa işinizde layığı ile yapmanız ve bu fedakârlığa layık olabilecek mesleği sonuna kadar başarı ile devam ettirmeniz gerekiyor ki, sonuçta da ödüller ve başarılar arka arkaya gelsin" şeklinde konuştu.

İşte ödül alan isimler

İstanbul Aydın Üniversitesi "İAÜ İletişim Ödülleri” töreninde bu yıl ödül alan isimler şöyle:

“Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV) Onur Ödülleri:

Türker İnanoğlu, Ayşen Gruda, Cüneyt Arkın

Yılın En İyi Yarışma Programı: Kim Milyoner Olmak İster-Murat Yıldırım

Yılın En İyi Haber Sitesi: Milliyet.com.tr

Yılın En İyi Doğa Dergisi: Avfest

Yılın En İyi Reklamcısı: Abdullah Koçoğlu

Yılın En İyi Kadın Programı: Zahide Yetiş’le

Yılın En İyi Sağlık Programı: Kendine İyi Bak

Yılın En İyi Haber Programı: Hayatın Şifreleri

Yılın En İyi Tiyatro Oyunu: Deli Kadın

Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: Eğitimde Yola Devam

Yılın En İyi Spor Adamı: Vedat Akgün

Yılın En İyi Gazetesi: Hürriyet

Yılın En İyi Haber Kanalı: CNN Türk

Yılın En İyi Anchorwoman’ı: Nazlı Çelik (Star TV)

Yılın En İyi Anchorman’ı: Erhan Çelik (TRT)

Yılın En İyi Radyo Kanalı: Power FM

Yılın En İyi Dizisi: Diriliş Ertuğrul

Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu: Burak Deniz

Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı: Gece Gölgenin Rahatına Bak-Çağatay Akman

Yılın En İyi Spor Programı: Beyaz Futbol

Yılın En İyi Magazin Programı: Magazin D

Yılın En İyi Spor Kanalı: NTV Spor

Yılın En İyi Çıkış Yapan Rap Sanatçısı: Tankurt Manas

Yılın En İyi Polisiye Dizisi: Arka Sokaklar

Yılın En İyi Spor Özel Ödülü: Son Sayfa

Yılın En İyi Akşam Haberleri Sunucusu: Erhan Yılmaz (TGRT Haber)

Yılın En İyi Sosyal Medya Fenomeni: Veysel Zaloğlu

Yılın En İyi Çıkış Yapan Düeti: Net-Bilge Nihan, Bahadır Tatlıöz.”