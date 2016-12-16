Suriye İç Savaşı’nın en kanlı sürecinin yaşandığı, binlerce sivilin katledildiği, binlercesinin de mülteci olduğu Halep’e İstanbul Aydın Üniversitesi’nden yardım eli uzanıyor. Kurum bu kapsamda bir yardım kampanyası başlattı.

Temel ihtiyaç malzemeleri gönderilecek

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Küçükçekmece Belediyesi ile işbirliği içinde başlattığı “Halep Ölmesin” adlı kampanyada ilaç, kuru gıda, kıyafet, ayakkabı, bebek maması, bebek bezi gibi günlük temel ihtiyaca yönelik her türlü ayni yardım kabul ediliyor. Kampanyaya katkıda bulunmak isteyen yardımsever vatandaşlar, Halep’e göndermek istedikleri malzemeleri İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Kampüsü’ne elden teslim edebilecekleri gibi, kargo yoluyla da üniversiteye yollayabilecekler. Toplanan yardımlar Aralık ayı sonlarında TIR’lar ile Halep’e gönderilecek. Yardım malzemesi gelmeye devam ettiği takdirde ikinci bir yardım konvoyu daha yola çıkarılacak.

