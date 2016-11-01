Programın amacını açıklayan İAÜ Sürekli Eğitim Merkezi Eğitmeni Ramazan Noyan Culum,

“Mobil oyunların popülaritesinin çok yüksek olmasına karşın, ülkemizdeki geliştirme çalışmalarının kısıtlı kaldığını görüyoruz. Yeterli know-how olmaması, kaynakların İngilizce olması, oyun yazılımcılığının özel bir bilgi ve tecrübe birikimi gerektirmesi gibi çeşitli sebeplerle sektörün oluşması zaman alıyor. Teknolojik gelişimin öncü kurumlarından İstanbul Aydın Üniversitesi, bu popüler teknolojik alana ilişkin bilgi birikiminin artırılması ve global sektörden alınan payın artırılması için kolları sıvadı. Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde bir “Mobil Oyun Geliştirme Eğitimi” programı açılıyor. Eğitimde bir mobil oyunun nasıl hazırlandığının başlangıçtan yayın aşamasına kadar tüm detaylarıyla öğretilmesi planlanıyor. Eğitimin sonunda katılımcılara birer sertifika da verilerek uzmanlıkları belgelendirilecek” dedi.

“İstanbul Aydın Üniversitesi teknolojide iz bırakmak isteyenleri bekliyor”

“Mobil oyunlar gerek dünyada, gerekse ülkemizde yoğun bir ilgi ile karşılanmaktadır” diyen Culum, sözlerine şmyle devam etti;

“Oyun yazılımları, ülkeye ihracat getirisi sağlayan yüksek katma değerli teknoloji ürünleridir. Ayrıca başarılı ürünler dünya genelinde önemli bir marka değeri oluşturmakta, geliştiricisine ve ülkeye prestij kazandırmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi, insanların yaratıcılık gücüne ve yeteneklerine olan inancı ile ülkemizdeki teknolojik bilgi ve üretimin itici gücü olma misyonunu sürdürmektedir. Mobil oyunlar ile ilgilenen kişilere yönelik olarak açılan “Mobil Oyun Geliştirme Eğitim” programı atölye çalışması şeklinde dizayn edilmiştir. Eğitimde katılımcıların örnek bir mobil oyunu başlangıçtan yayın aşamasına kadar uygulamalı olarak geliştirmesi sağlanacaktır. Bunu takiben, geliştirilen oyunun nasıl yayınlanacağı yine atölye çalışması ile öğretilecektir. Mobil oyunlardan gelir elde etme yöntemlerinin de anlatılacağı eğitim; yayın sonrası yapılacak çalışmalar ve start-up kuruluşu gibi konuların da aktarılmasıyla tamamlanacaktır.”