Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencisine tasarım ödülü!

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencisine tasarım ödülü!

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde öğrenim gören Ufuk Akkaya, Juniorshow Fuarı’nda birincilik ödülüne layık görüldü.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencisine tasarım ödülü!

27 Ocak 2017 09:16

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisi Ufuk Akkaya, Bursa’da düzenlenen Juniorshow Fuarı kapsamındaki tasarım yarışmasında birinci oldu.

“BARIŞI HAYAL ET, SEVGİYİ DÜŞLE”

Akkaya, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası’nın (BTSO) öncülüğünde TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ve BEKSİAD işbirliğiyle hazırlanan Junioshow Fuarı kapsamında düzenlenen Genç Tasarımcılar Yarışması’nda, 1-10 Yaş Kız Çocuk Ürünleri kategorisinde zirveye çıktı. Bu yıl ‘Barışı Hayal Et Sevgiyi Düşle’ temasıyla gerçekleştirilen Genç Tasarımcılar Yarışması’nda 0-1 Yaş Bebek Giysi Ürünleri Kategorisi, 1-10 Yaş Erkek Çocuk Ürünleri Kategorisi ve 1-10 Yaş Kız Çocuk Ürünleri Kategorisinde dereceye girenlere ödülleri Bursa protokolü tarafından verildi.

"TOPLAM ON ÖDÜL VERİLDİ"

Her kategoriden üç ödül ve bir inovasyon ödülü olmak üzere toplam on ödül verilen yarışmada ödül törenine; Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Ticaret Sanayii Odası (BTSO) Meclis Başkanı Remzi Topuk, Bursa Ticaret Sanayii Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, BEKSİAD Başkanı Halil Atalay ve Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı.
 

Etiketler: Bursa Sanayi ve Ticaret Odası’nın (BTSO), İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ)


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa 0°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!