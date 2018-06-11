İstanbul Aydın Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Florya Kampüsü’nde gerçekleşen, 8 bin öğrencinin mezun olduğu törende dereceyle mezun olan öğrencilere konuşmalarının ardından hediyeler verildi.

İAÜ Meslek Yüksekokulları birincisi, Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı mezunu Jinan W. Dajani;“Üniversitemizin ve öğretmenlerimizin bize kazandırdığı beceriler mesleğimizin erbabı olmamızı sağlamasının yanında sektörde fark oluşturarak dikkat çekmemizde de katkı sağlayacak. Bu üniversitede olmaktan, okuyup mezun olmaktan çok memnunum. Anneme, babama ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum” dedi.

İAÜ Fakülteler birincisi, Yabancı Diller Yüksekokulu Rusça Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu Sıla Alparslan, duygularını ve mutluluğunu ifade ettiği kısa bir konuşma yaparak şunları söyledi: “Üniversitemizde bize seçtiğimiz meslekte başarılı olmanın anahtarı verildi. Sosyal ve mesleki hayatımızda çağın yeniliklerini yerine getirebilen birer öncü olarak yetiştik. Öğretmenlerime, anne babama teşekkür ediyorum.”

“Eski köye yeni adet getiren gençleri yetiştiriyoruz”

Üniversitelerin tüm baskılardan uzak, sorulmamış soruları soran, eski köye yeni adet getiren ve sorgulayan gençlerin yetiştirildiği kurumlar olduğunu söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Aydın: “Biz sadece bu topraklar için değil bu coğrafyanın kıymetini bilen, geçmişten günümüze yaşadığımız tüm sıkıntıları bilerek hareket eden ve ortaya koyan bir kurumuz. Hangi dilden, dinden, ırktan mezhepten olursak olalım her zaman barış içinde hep birlikte güzelce yaşamalıyız. Sizler yarın Cumhurbaşkanı, iş insanı, rektör, öğretim üyesi olabilirsiniz ama her şeyden önce insan olduğumuzu asla unutmayalım” tavsiyelerinde bulundu.

Sözlerine velilere teşekkür ederek devam eden Aydın; “Çocuklarınızla övünmek hakkınızdır. Fedakarlık yaptınız, okul taksitlerini ödediniz belki zaman zaman kendinizi ihmal ettiniz ama hiçbir zaman çocuklarınızı unutmadınız. Anneler ve babalar sizler sayesinde bu pırıl pırıl gençleri yarınlara uğurluyoruz” dedi. Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Aydın, “Bugün size anahtar veriyoruz. Bunu kullanmak, parlatmak ve daha çok kapı açtırmak sizlerin elinde. Bilgi, teknoloji, bilişim sizleri rekabet ortamına sokar. Hangi alanda meslek edineceksiniz kendinizi o branşta uzmanlaştırın ve ona yakın olan diğer branşlarda da kendinizi geliştirin” diye konuştu.

“Başarıya ulaşmak için sürekli yenilenin”

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli velilere ve mezun öğrencilere tavsiyelerde bulunarak şunları kaydetti: “Dünyaya geldikleri andan itibaren büyük emek ve ihtimamla yetiştirdiğiniz çocuklarınızı hayat mücadelesine uğurlamanın vakti geldi. Üniversitede bulunduğunuz süreçte ulusal ve uluslararası rekabette fırsatlar sunuldu. Başarıya ulaşmada diplomanız kadar Aydın Üniversitesi’nde edindiğiniz özgüven etkili olacak. Küresel yarışın sınır tanımadığı dünyada kendinizi tanıyıp, sürekli kendinizi yenilemelisiniz Türkiye’yi medeniyet yarışında ön sıralara taşımalısınız. Hepinize başarılar diliyorum bahtınız ve yolunuz açık olsun.”

Törende, dereceye girenler ödüllerini aldıktan sonra, bayrak flama devir teslimi ve İAÜ andının ardından öğrenciler, heyecanla bekledikleri kep atma sonrasında mezun olmanın sevincini doyasıya yaşadılar.