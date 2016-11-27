Türkiye’nin son yıllarda başarılı bir şekilde uyguladığı “yükseköğretimde uluslararasılaşma” politikası, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Türk Üniversiteliler Derneği (TÜRK-ÜNİD) tarafından ortaklaşa düzenlenen iki ayrı panelde Almanya ve Hollanda akademik camiasına ve buralarda yaşayan Türk uyruklu öğrencilere anlatıldı. İlk panel 24 Kasım 2016 Perşembe günü saat 19.00’da Köln Üniversitesi’nde yapıldı. Almanya’da yaşayan Türk uyruklu öğrenci ve akademisyenler ile Alman akademik camiasının büyük ilgi gösterdiği panele İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Genel Sekreter Yardımcısı Sebahattin Kutlu, Uluslararası İlişkiler Direktör Yardımcısı ve Aydın TÖMER Müdürü Selman Arslanbaş ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haydar Özpınar katılırken, Türkiye’nin Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gencer de panelde yer aldı.

“Her Türlü Kolaylığı Sağlıyoruz”

Panelde konuşan Türkiye’nin Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gencer, Türkiye’deki üniversitelerin uluslararası öğrenci konusunda son derece ciddi ve başarılı çalışmalar yürüttüğünü, bu konuda devletin ilgili kurumlarının da üniversitelere büyük destek sağladığını belirterek, “Almanya’da yaşayan Türkler'den Türkiye’deki üniversitelere büyük ilgi var. Bu konuda biz de gerekli kolaylığı sağlıyor, Türk kökenli öğrencilerimize hızla denklik vererek kolayca başvuru yapabilmelerini sağlıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz, kayıt dönemi olan Haziran ve Eylül ayları arasında Türkiye’deki üniversitelere kolayca başvurup kolayca kabul ediliyorlar. Tabii bu noktada Türkiye’deki üniversitelerin sunduğu burs, konaklama, kariyer planlaması ve yüksek düzeydeki akademik çalışma olanakları da öğrencilerimizi cezbediyor. Bugün Almanya’dan Türkiye’ye giden uluslararası öğrenci sayısı 3 bine ulaştı. Türkiye’ye gelen toplam uluslararası öğrenci sayısı ise 100 bine geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi ise, sunduğu olanaklarla vakıf üniversiteleri arasında Almanya’dan gelen Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerden biri olarak öne çıkıyor. Toplama baktığımızda İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin yüzde 4’ünü bünyesine çekmeyi başarıyor. Bu noktada İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Avrupa ve özellikle de Almanya’da yaptığı çalışmaların da etkisi büyük” diye konuştu.

“Abitur’a Bakmaksızın Kabul Ediliyorlar”

İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haydar Özpınar ise, Türkiye’nin Almanya’daki Türk kökenli öğrencilere sunduğu olanaklardan bahsetti. Özpınar, “Özellikle tıp ve hukuk gibi meslekler Almanya’da oldukça yüksek Abitur notları istediği için Türk kökenli Alman vatandaşı öğrencilerimiz Almanya’da bu gibi mesleklerin yükseköğrenimini alamıyorlar. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iki yıl önce aldığı bir kararla Alman pasaportuna sahip Türk kökenli öğrencilerin Türkiye’de yükseköğrenim görebilmesi için bu sınava girmiş olmalarını yeterli gören bir karar çıkardı. Yani Almanya’daki Türk kökenli öğrencilerimiz, Abitur ve Fa-Abitur puanları ile diploma notları ne olursa olsun Türkiye’de istedikleri üniversitede bu alanlarda yükseköğrenim alabilecekler. Ayrıca Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin yararlandıkları bütün olanaklardan yararlanabilmenin yanında, kendileri için özel olarak sunulan hizmetlerden de faydalanabilecekler” dedi.

“Almanya’daki Türk Öğrenciler Türkiye’yi Tercih Ediyor”

Trucas firmasının düzenlediği Türkiye’de yükseköğrenim olanaklarının anlatılacağı fuara katılmak üzere Almanya’ya gelen İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktör Yardımcısı ve Aydın TÖMER Müdürü Selman Arslanbaş da şunları söyledi:

“Son 3 yılda Almanya’dan Türkiye’ye gelen uluslararası öğrenci sayısındaki artış 3-4 kat büyüklüğe ulaştı. Bunda Türk üniversitelerinin son yıllarda yapmış olduğu nicel büyümenin etkisi büyük. Bunun yanı sıra Almanya’da yaşayan Türk ailelerin sosyokültürel ve yaşanan global ekonomik daralmalardan kaynaklı problemlerinin de bu dönüşü tetiklediğini düşünüyorum. Almanya, yakın zamanda Türkiye’ye en çok uluslararası öğrenci gönderen ülke konumuna yükselecek. Bunda Türk kökenli öğrencilerin sahip oldukları çift dil becerileri, uluslararası kültür deneyimleri ile birlikte Türkiye’den alacakları diploma ile dünyanın her yerinde kariyer yapma fırsatlarının olması da etkili.”

Almanya’dan gelen Türk kökenli öğrencilerin önemli bir kısmının İstanbul Aydın Üniversitesi’ni tercih ettiğine dikkat çeken Arslanbaş, “Genelde tıp, hukuk ve mühendislik gibi kalburüstü bölümleri tercih eden Almanya’dan gelen Türk kökenli öğrencilerimiz, burada ayrıca İstanbul Aydın Üniversitesi’nin geleneklerinden kopmadan verdiği uluslararası standartlardaki eğitim sayesinde son derece donanımlı birer birey haline geliyorlar. Bundan başka üniversitemizde bulunan Uluslararası Öğrenci Dekanlığı birimi desteğiyle aldıkları rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sayesinde hem İstanbul’a hem de Türkiye’ye çok çabuk adapte olarak ciddi hiçbir sorun yaşamıyorlar. Yine üniversitemizin öğrencilerine sunduğu geniş teknolojik ve bilimsel imkânlar, mükemmel bir yükseköğrenim olanağı sunuyor. Ayrıca bu öğrenciler için İstanbul’da eğitim almak da kariyer açısından büyük bir şans oluyor. Öğrenci velilerimizden bu gibi hizmetlerimiz nedeniyle son derece olumlu geri dönüşler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tek Amacınız Diploma Olmamalı”

Almanya’da yaşayan Türk kökenli öğrencilerin üniversite tercihi konusunda dikkat edilmesi gerekenler konseptli bir sunum gerçekleştiren İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Sabahattin Kutlu ise, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de üniversite eğitimi almak sizler için birçok ülkeye göre çok daha avantajlı. Anadilinizin yanında öğrenebileceğiniz birçok yabancı dilin eğitimini üniversitemizde alabileceğiniz gerçeği sizler için tercih sebebi olabilir. Bundan başka seçeceğiniz üniversite ve bölümün sizin kişisel yapınıza uygun olması, iyi üniversite-iyi bölüm eşleşmesi de sizler için son derece önemli. Bu eşleşmeyi sağlamak, geleceğiniz ve bundan sonraki yaşamınız için hayati önem taşıyor. Bunun için de üniversitenin yerinde görülmesi en isabetli davranış olur. Türkiye’ye gelip üniversiteyi, kampüsünü, eğitim ve sosyal olanaklarını yerinde görebilirseniz, daha sağlıklı bir karar verebilirsiniz. Biliyorsunuz birçok firma artık sadece derslerinde başarılı, diploma notu yüksek öğrencileri değil, ders başarısının yanında sosyal alanda başarılı olan adayları tercih ediyor. Bunun için de İstanbul Aydın Üniversitesi biçilmiş kaftan. Diplomanın tek hedef olmadığı, sosyal becerilerin de geliştirilmenin, sosyal ve başarılı bir öğrenci olmanın daha geçerli olduğu bu dönemde İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ‘eğitim diplomasisi’ vizyonuyla sunduğu geniş akademik, bilimsel ve teknolojik imkânlarının yanında, ‘yaşam boyu öğrenme’ felsefesiyle geliştirdiği kişisel ve mesleki gelişime yönelik eğitim ve seminerleri, Kariyer Merkezi aracılığıyla sunduğu okurken kariyer yapma imkânı ve ‘Türkiye’nin en çok etkinlik düzenleyen üniversitesi olma’ hedefiyle gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel etkinlikler, üniversite yaşamınızı dolu dolu geçirme imkânı sunacak.”

Panel, Köln Üniversitesi’nin ardından Hollanda’nın Rotterdam şehrinde de tekrarlandı. Konuşmacılar, Hollanda pasaportuna sahip Türk kökenli öğrenciler için Türkiye’de yükseköğrenim alanında sunulan olanaklardan bahsederek, öğrencileri Türkiye’deki üniversiteleri tercih etmeye davet ettiler. Özellikle İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Hollanda’dan gelen Türk kökenli öğrenciler tarafından tercih edilmesi halinde Hollanda devletinin de sunduğu burs imkânlarının altı çizildi.