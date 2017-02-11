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İstanbul Bağcılar'da 6 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri Bağcılar'da bir tırda yaptığı aramada, yurt dışından kaçak yollarla getirilen yaklaşık 6 milyon TL değerinde çok sayıda gözlük, kol saati ve suni deri ele geçirdi.

İstanbul Bağcılarda 6 milyon TLlik kaçakçılık operasyonu

11 Şubat 2017 14:08
Bağcılar'da 6 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Şubat tarihinde Bağcılar'da bulunan bir ticaret merkezinde operasyon düzenlendi. Operasyonda bir tır içerisinde yurt dışından kaçak yollarla getirilmiş 14 bin adet gözlük, 5 bin 780 adet kol saati, bin 650 boş saat kutusu ve yaklaşık 10 ton ağırlığında 160 rulo suni deri ele geçirildi. Emniyet kaynakları operasyonda ele geçirilen malzemelerin yaklaşık 6 milyon TL değerinde olduğunu belirtti.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.

Tugay Saday
 

Etiketler: bağcılar, bağcılar operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipler


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