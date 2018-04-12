Diğer
Kategoriler

İstanbul Bakırköy Florya arsa satışı karşılığı gelir paylaşım

12 Nisan 2018’de Emlak Konut GYO A.Ş. şirket merkezinde düzenlenen İstanbul Bakırköy Florya Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İhalesi sonuçlandı.

İstanbul Bakırköy Florya arsa satışı karşılığı gelir paylaşım

12 Nisan 2018 18:15

12 Nisan 2018’de Emlak Konut GYO A.Ş. şirket merkezinde düzenlenen İstanbul Bakırköy Florya Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İhalesi sonuçlandı. 12 Nisan 2018’de Emlak Konut GYO A.Ş. şirket merkezinde düzenlenen ihaleye 9 firma katıldı. 

İhaleyi;

Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) 2.250.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (ASKŞPGO) %37
Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (Asgari ASKŞPTG) 832.500.000 TL
Teklif ile Öz Er-Ka İnş. Tur. Elekt. Taah. Tic ve San. A.Ş. firması kazanmıştır.

Söz konusu arsanın ekspertiz değeri 383.554.450 TL olup, 2,17 çarpan oranı ile ihale edilmiştir. "Şirket Payı Geliri" (Asgari ASKŞPTG) nin yaklaşık %71,43'ü şirketimize, yaklaşık %28,57'si ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ait olacaktır.
Buna göre;
Toplam Asgari ASKŞPTG’ye göre 832.500.000 TL
Emlak Konut GYO A.Ş payı; 594.654.750 TL
Galatasaray Spor Kulübü Derneği; 237.845.250 TL olarak gerçekleşecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç