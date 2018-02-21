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İstanbul barajlarındaki doluluk oranı havadan görüntülendi

İstanbul'da özellikle son günlerde yağan yağmurla birlikte barajlarda doluluk oranı yüzde 80’lere ulaştı. Barajlarda doluluk oranı son dokuz ayda en yüksek seviyeye ulaşırken, kentin su ihtiyacının karşılandığı en önemli barajlardan biri olan ve su seviyesinin 90,52’ye ulaştığı Ömerli Barajı ise havadan görüntülendi.

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı havadan görüntülendi

21 Şubat 2018 09:30
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı havadan görüntülendi - Tıkla İzle

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde belirli aralıklarla etkili olan yağmur, barajların doluluk seviyesini de arttırdı. İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı, Şubat ayının ilk günlerine göre yüzde 5 oranında yükseldi. Öte yandan son dokuz ayda İstanbul'da barajlarda doluluk oranı en yüksek seviye olan yüzde 79,68'e çıktı. Kentin su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan biri olan Ömerli barajında doluluk oranı 15 günde artarak su miktarı ise yüzde 85,38 oranından yüzde 90,52’ye çıktı. Ömerli barajındaki son durum ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Ömerli Barajı'nın adeta tamamına yakınının dolduğu görülüyor.

İSKİ’nin verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle;

‘‘Ömerli: 90,52

Pabuçdere: 94,99

Sazlıdere: 36,89

Büyükçekemce: 69,41

Alibeyköy: 83,23

Terkos: 91,11

Kazandere: 100

Elmalı: 32,13

Darlık: 78,21

Istrancalar: 98,94 

Serdal Altıntepe - Fethiye Mutaf
 

 

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