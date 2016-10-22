Dünyanın en kalabalık barolarından biri olan İstanbul Barosu seçimleri gergin başladı. Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan genel kurulda İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal kürsüye çıktı. Son kez baro üyelerine seslenen Kocasakal’ın konuşması, bir grup eylemci tarafından bölündü. Ellerinde öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin fotoğrafların taşıyan bir grup salona girerek, "Tahir Elçi onurumuzdur" şeklinde slogan atmaya başladı. Bu sırada konuşmasını yarıda kesen Kocasakal, sloganların sona ermesini bekledi. Yaklaşık 5 dakika boyunca eylem yapan gruba, salonda bulunan bir grup avukat tepki gösterdi. Eylemciler bir süre sonra salondan kendi istekleri ile ayrıldı.

Protestonun ardından konuşmasına devam eden Kocasakal, eylemcilerin "Faşizme karşı omuz omuza" sloganını hatırlatarak, "Sonuna kadar katılıyorum ama faşizmin de türleri var. Bazen aynalar gösteriyor faşizmi aynalar" dedi. Konuşmasında öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’yi anan Kocasakal, "Burada her türlü ideolojik hususlardan öte insan olmanın bir gereği olarak, görevi başındayken alçakça katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’yi rahmetle anıyorum. Tahir Elçi, politik olarak benden tamamen farklı düşüncelere sahipti ama dostumdu. Son derece güler yüzlü, nazik bir insandı. Biraz da Tahir Elçi’nin bu yönlerinden ders alınmasını umarım. Hiç kimseyi kırdığını görmedim ben" ifadelerini kullandı.