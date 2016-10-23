İstanbul Barosu Başkanlığı seçimlerinde, kayıtlı 36 bin 800 seçmenin oy kullanması için 92 seçim sandığı kuruldu. Akşam saat 17.00’ye kadar devam edecek seçimin sonuçlarının akşam saat 19.30 civarında açıklanması bekleniyor.

"36 bin 800 seçmen 92 seçim sandığında oy kullanacak"

İstanbul Barosu Başkanı seçimine ilişkin bilgiler aktaran Önce İlke Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Avukat İbrahim Ozan, "İstanbul Barosu seçimlerinde kayıtlı seçmen sayısı 36 bin 800. 92 sandıkta oy kullanılmakta. Seçimler sabah saat 09.00 itibari ile başladı. Akşam 17.00’de seçimler sona erecektir. Sanırım 19.30 civarında da sonuçlar belli olmuş olur" diye konuştu.

"Dünkü olayda abartacak bir kavga veya sürtüşme olmadı"

Dünkü İstanbul Barosu Genel Kurulu, Genel Kurul Başkanlık Divanı seçiminde bu yıl aday olmayan İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal’ın konuşması esnasında yaşanan gerginliğe de değinen Ozan, "Dünkü hadise televizyonların biraz abartması. Sadece milliyetçi avukatlar gurubuna ait bir kısım avukat arkadaşlarla özgürlükçü çağdaş avukatlar gurubundaki arkadaşlar arasında biraz tartışma çıktı ama öyle kavga falan genel kurulun olağan şeyleridir. Abartacak bir kavga veya sürtüşme olmadı" dedi.

Emrah Kuş

İSTANBUL