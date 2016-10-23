Haliç kongre Merkezi'nde dün başlayan genel kurul toplantısının ardından bugün sabah saat 09.00 itibariyle oy kullanımına geçildi. Kayıtlı 36 bin 800 avukatın bulunduğu İstanbul Barosu seçimlerinde 23 bin 921 avukat oy kullandı.

Akşam 17.00 itibari oy kullanımı sona ererken 5 adayın yarıştığı seçimin galibi oyların yüzde 54.42’sini alan Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Mehmet Durakoğlu oldu. Seçimde Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Mehmet Durakoğlu 13 bin 19 oy alırken, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Several Ballıkaya Çelik 3 bin 423 oy, Hukukun Üstünlüğü Platformu Grubu adayı Mehmet Sarı 3 bin 40, Avukat Hakları Grubu üyesi Ömer Kavili 2 bin 740, İstanbul Milliyetçi avukatlar Grubu adayı Ali Rıza Kaplan bin 699 oy aldı.

Seçimlerin ardından bir acıkama yapan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “İstanbul Barosunun büyüklüğünü 36 bin 483 kişinin oy kullanma hakkı olduğunu düşünürseniz çok büyük bir potansiyeli yansıttığını düşünebilirsiniz. Bu yeni bir yönetim değil aslında. Sevgili başkanımız Ümit Kocasakal, bütün siyasetçilere ve seçimlere gelenlere ders niteliğinde bir tavırla erkenden bıraktı ama; geldiğimiz bu noktada bizde onda aldığımız şeyi kaldığımız yerden devam ettirmek amacındayız. Aynı anlayış devam edecek” dedi.

“İstanbul Barosunun çizgisinde bir değişiklik olmayacak”

İstanbul Barosunun çizgisinde bir değişiklik olmayacağını vurgulayan yeni başkan Durakoğlu, “İstanbul Barosunun çizgisinde bir değişiklik olmayacak. Herkesin bunu bilmesini istiyoruz. Biz özü itibariyle Türkiye’nin hukuk devleti olmadığını söylüyorduk, bunu söyleyerek geliyorduk. Bunun çok özel olduğunu düşünüyorduk. Türkiye’nin yargısı bağımsız olmazsa bir avukatın avukatlık yapamayacağını düşünüyorduk. Bunu başarabilmek adına bir mücadelenin içerisindeydik. Boyun eğerek ricacı olarak değil ancak ve yalnız mücadele ederek kazanılabilecek bir şey olduğunu belirtiyorduk. Onu yapmaya devam edeceğiz. Sadece bu anlamada çalışmalar yaparak her şeyin bitmeyeceğini biliyoruz. Avukata dokunmamız gerektiğinin farkındayız. Çünkü bizim çok özel başka sorunlarımız var. Türkiye’de bir türlü savunma hakkının kutsiyetini anlatamamış, yargının bazı kesimlerine bile, kendi bakanlığına bile anlatamamış avukatlar olarak bunu sağlamamız gerekiyordu. Avukatın itibarsızlaştırılmasına yönelik çalışmaların bir şekilde durdurmamız gerekiyordu. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Böyle projelerimiz var” şeklinde konuştu.

“İstanbul Barosu geçmişte olduğu gibi ağırlığını herkese gösterecektir”

Özellikle genç meslektaşlarının sıkıntılarını gidermeye çalışacaklarını aktaran Durakoğlu şöyle konuştu: “İstanbul Barosu geçmişte olduğu gibi ağırlığını herkese gösterecektir. İstanbul Barosu sadece onun başkanının sadece onun yöneticisinin değil İstanbul Barosu belki de başı derde hiç girmemiş olanların, adliyeye hiç gitmemiş olan yurttaşların barosu oldu. Orada tutmamız gerekiyor”.

Murat Solak