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İstanbul Bayrampaşa’da korkutan yangın

İstanbul Bayrampaşa'da 4 katlı sanayi sitesinin en üst katında bulunan atölyede çıkan yangın paniğe neden oldu. Bayrampaşa, Rami kışla Caddesi Haseki Sultan Sokak'ta bulunan bir sanayi sitesinde saat 09:00 sıralarında yangın çıktı.

İstanbul Bayrampaşada korkutan yangın

10 Kasım 2017 09:35
İstanbul Bayrampaşa'da yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinin en üst katında ip üretimi yapan iş yerinde bulunan malzemeler henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangını fark eden çevredeki esnaflar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, kısa sürede yangını kontrol altına alınarak söndürdü. Sanayi sitesinde panik anlarına neden olan yangında ölen ya da yaralan olmadı. Yangının çıkış nedeninin yapılan incelemelerden sonra belli olacağı öğrenildi.Öte yandan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de olay yerine gelerek itfaiye görevlilerden bilgi aldı.

“İçeride insan mı var diye korktuk”

Yangın çıkma anını anlatan çevredeki esnaflardan Erdal Atar, “Görmedik. Son anda farkına vardık. Büyük bir ihtimal plastik, enjeksiyon atölyesi. İtfaiyeyi aradık. Bilgi verdik. Erken geldiler. Yardımcı oldular. Alevli ve dumanlıydı. Bir anda başlayınca bilgi verdik. Gelmesiyle söndürmesi bir oldu desek yeridir. İlk etapta yukarıda insanlar bir panik haline düştü. İçeride insan mı var diye korktuk” dedi. 

Caner Sönmez

 

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