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İstanbul Bayrampaşa'da yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

İstanbul Bayrampaşada yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

10 Kasım 2017 09:35
İstanbul Bayrampaşa'da yangın - Tıkla İzle

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