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iha.com.tr »
Asayiş »
İstanbul Bayrampaşa'da yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
10 Kasım 2017 09:35
İstanbul Bayrampaşa'da yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
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10 Kasım 2017 09:35
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