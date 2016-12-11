Şehit ateşi Malatya’ya düştü

İstanbul'da düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 29 kişiden polis memuru Okan Doğan’ın acı haberi memleketi Malatya’ya ulaştı.

Sabah erken saatlerde emniyet yetkilileri acı haberi vermek için şehit polis memuru Okan Doğan’ın (22) babaevinin bulunduğu Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Plevne Sokağa geldi. Tek erkek çocuklarının şehit olduğu haberini alan anne Nadriye ve baba Yusuf Doğan ile kız kardeşi sinir krizleri geçirdi. Acılı aile fertlerine olay yerinde bulunan sağlık görevlileri müdahale ederken, acı haberin kısa sürede duyulması ile akrabaları da eve akın etti. Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatıldı. Belediye ekipleri ise taziye çadırı kurmak için çalışma başlattı.

Şehit polis Doğan’ın yaklaşık 2 yıllık polis olduğu ve ilk görev yerinin de İstanbul olduğu öğrenildi. Şehit polisin yarın memleketi Malatya’da defnedilmesi bekleniliyor.

Terör saldırısında özel güvenlik şube müdürü şehit oldu

Beşiktaş'taki hain terör saldırısında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu da şehit oldu.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Beşiktaş'ta hain terör saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, "29 şehidimiz var. Bir emniyet müdürü ve bir emniyet amiri olmak üzere toplam 27 polis arkadaşımız şehit" demişti. Hain saldırıda şehit olanlardan birinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu olduğu öğrenildi.

Çorum'a şehit ateşi düştü

İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında maç sonrası çevik kuvvet otobüsüne yönelik hain saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Zengin'in Çorumlu olduğu öğrenildi.

İstanbul'da 29 kişinin şehit olduğu, 166 kişinin yaralandığı iki bombalı saldırıda şehit olan 21 yaşındaki polis memuru Mehmet Zengin'in Çorum nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Şehit polisin cenazesinin yarın öğlen Ankara’da kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

Akhisarlı polis Ali Aksoy şehit düştü

Dün gece İstanbul’da Beşiktaş ile Bursaspor maçı çıkışı Vodafone Arena Stadyumu civarında meydana gelen 2 patlamada 27’si polis 29 kişi şehit düştü. Akhisarlı 26 yaşındaki Ali Aksoy'un da şehit düşen polislerin içinde yer aldığı bildirildi.

3 yıllık polis olan ve İstanbul Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli olan Ali Aksoy’un kardeşi ve çiftçilik yapan annesi Medine Aksoy ile babası Ömer Aksoy Akhisar’ın Sarıçalı Mahallesi'nde ikamet ediyor. Anne ve babanın teşhis için bu sabah saatlerinde İstanbul’a gittiği bildirildi.

Adana'ya şehit ateşi düştü

İstanbul Beşiktaş'ta dün gece Çevik Kuvvet ekiplerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 29 kişiden birinin Adanalı Adem Oğuz olduğu ortaya çıktı.

Adana'nın Aladağ ilçesi Gıcak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 6 yıllık polis memuru Adem Oğuz (31), ilk görev yeri olan İstanbul'da düzenlenen bombalı saldırıda şehit oldu. Şehidin Belediye Evleri Mahallesi'ndeki babaevinde acı haberi alan annesi Yeter Oğuz, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Baba Ali Oğuz'un ise teşhis ve cenaze işlemleri için İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Şehit polis memuru Adem Oğuz'un Belkıs Oğuz ile 1,5 yıl önce evlendiği ve Fatih Selim adlı 6 aylık bir oğlu olduğu öğrenildi. 5 kardeş içinde tek erkek evlat olduğu öğrenilen şehit polisin Türk bayrağı asılan tek taklı babaevine yakınları ve komşuları taziye için akın etti. Evin önünde bir ambulans hazır bekletilirken, şehidin naaşının memleketi Aladağ ilçesi Gıcak Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Şehit ateşi Gaziantep'e düştü

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan Çevik Kuvvet polislerinden Adem Serin'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi. Şehidin bir ay sonra nişanlanacağı öğrenildi.

İstanbul Beşiktaş'teki terör saldırısında şehit olan Adem Serin'in acı haberi, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesi 38. Cadde'de oturan ailesine verildi. Acı haber üzerine Şehitkamil Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan baba Adem ve anne İsminur Serin gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba ocağı ve evin bulunduğu mahalle Türk bayrakları ile donatıldı. Acılı anne, evin penceresinden uzanarak duvara asılı bayrağa sarıldı. "Benim içim yandı, Allah onların ocağına ateş düşürsün. Onlar Adem'imi aldılar, onların da ocağı yansın" diye feryat ederek baygınlık geçiren acılı anneye mahallede hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yaklaşık 4 yıldır İstanbul'da görev yapan Adem Serin'in yeni sözlendiği ve 1 ay sonra nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Şehit haberi ile büyük üzüntü duyduğunu belirten Mahalle Muhtarı Vakıf Turak, şehidi 1 ay sonra nişan için beklediklerini anlatarak, "Abdestli namazlı bir gençti. Mahalledeki herkes kendisini çok severdi. 5 kardeşin en büyüğüydü. Hepimiz çok üzüldük. Sözlüydü, bir ay sonra gelmeye, nişan yapmaya hazırlanıyordu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

İstanbul'un şehit polis memuru Adem Serin'in ilk görev yeri olduğu öğrenildi.

Şehit ateşi Kayseri’ye düştü

İstanbul’daki hain saldırıda şehit olan Çevik Kuvvet polislerinden Yasin İke’nin memleketi Kayseri’ye acı haber ulaştı.

Dün akşam Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrasında meydana gelen hain saldırıda şehit olan 38 kişiden birinin Kayseri doğumlu 23 yaşındaki polis memuru Yasin İke olduğu belirlendi. Şehit polisin Kayseri’deki ailesine acı haber bu sabah ulaştı. Acı haberi alınca fenalaşan Yasin İke’nin anne ve babası Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İstanbul’daki hain saldırıda Vanlı polis de şehit oldu

İstanbul’daki hain saldırıda Vanlı bir polis memuru da şehit düştü.

Dün akşam İstanbul’da meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen 38 kişi arasında Van’ın Muradiye ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Soner İdil’in de bulunduğu belirtildi. AK Parti Muradiye Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Yay, sosyal paylaşım sitesindeki hesabında şehit polis memuru İdil’in fotoğrafıyla birlikte şu notü paylaştı:

“Dün akşamki terörün kahpe girişimi sonucu Muradiyeli arkadaşım, kardeşim Soner İdil şehit olmuştur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.”

Şehit polis memuru Soner İdil, sosyal paylaşım sitesindeki hesabında gitar çalarak şarkı söylediği bir videosunu paylaşmış.