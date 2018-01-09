İstanbul Big Data Merkezi açıldı

Günümüz dünyasında teknolojinin gelişimiyle birlikte veri miktarı artarken veriye erişimde eş zamanlı olarak artmaktadır. Dolayısıyla her birey akıllı telefonlarıyla ve işlem kapasitesi yüksek cihazlarla dünyadaki gelişmeleri güncel olarak izlemekte ve yeniliklerden faydalanmaktadır. İçinde yaşadığımız bilgi çağında, teknoloji ve bilgisayar bilimleri alanlarındaki hızlı gelişmeleri teknik alt yapılarıyla öğrenen, kullanan ve geliştiren bireyler yetiştirmek amacıyla kurulan ve bilgi toplumu yolunda atılan önemli bir adım olan BAU İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü'nde düzenlenen bir törenle açıldı. Açılış konuşmasını Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın'ın yaptığı törene, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi Direktörü Yrd. Doç. Dr. Yücel Batu Salman, Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Arıca, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Yenilikçi ve girişimci faaliyetlerde öncü olmak istiyoruz”

Dünyada dijital bir dönüşüm yaşandığını ve Türkiye’nin de geleceğe yönelik hedeflerinde bu dönüşüme ayak uydurması gerektiğini belirten Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Dünyada büyük bir değişim yaşanıyor. Türkiye de yaşanan bu değişimin bir parçasıdır. Türkiye’nin bu değişime ayak uydurması ve bu değişimi yönetmesi gerekiyor. Dünyada inanılamaz bir veri bolluğu var. Big Data dediğimiz kavram da tam olarak bu noktada devreye giriyor. Big Data çok büyük bir bilgi içeriyor. Dolayısıyla bu bilginin iyi kullanılması, ileriye dönük doğru karar verme aşamamasında bize fayda sağlayacaktır. Bahçeşehir Üniversitesi olarak dünyadaki yenilikleri yakından takip ediyoruz. Nitekim yenilikçi ve girişimci faaliyetler doğrultusunda eğitim alanında üniversite seviyesinde öncü olmak istiyoruz. Üniversite olarak siber güvenlik ve Big Data ile ilgili yüksek lisans programlarını hayata geçirdik. Bunun yanı sıra bir uygulama alanı oluşturmak amacıyla Kalkınma Bakanlığımızın ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle üniversitemizde Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Özellikle Bahçeşehir Üniversitesi'nde Big Data alanında eğitim gören ve kurumlarda bu alanda çalışma yürütenlere bu merkez vasıtasıyla çok önemli imkânlar sağlanabileceğine de değinen Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Üniversitemizin var olan potansiyeli dâhilinde hem yurt içindeki imkânlarımız hem de BAU Global çatısı altındaki diğer eğitim ve öğretim kuruluşlarıyla bu hususta daha hızlı ilerlemek istiyoruz. Bir adım ötesi olarak veri analitiği alanında lisans çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Turkishtime ile birlikte endüstri 4.0 konuşmalarını ve ortak akıl toplantılarını başlattık. Şuana kadar bu alanda beş tane toplantı yaptık. Bu çalışmalarda karşımıza çıkan soru, Big Data ile ilgili işleme metotlarının nasıl olacağıydı. Bu merkezle birlikte gerek ülkemize gerekse bu konuda çalışanlara büyük katkı sağlanmış olacaktır” yorumlarında bulundu.

“Big Data ile birlikte büyük ölçekli veri toplanıyor”

İnternetin hayatımıza girmesinden sonra insanların da özellikle sosyal medya da fotoğraf ve video alanlarında önemli bir veri kaynağı olduğu hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi Direktörü Yrd. Doç Dr. Yücel Batu Salman, “ Big Data günümüzde önemli bir araştırma alanıdır. Nitekim onunla birlikte birçok büyük ölçekli veri toplanmaya başlandı. İnternetin hayatımıza girmesinden sonra insanlarda veri kaynağı haline geldi. Özellikle sosyal medya üzerinden büyük bir veri aktarımı olduğu görülüyor. Ancak verilerin anlamlı hale getirilip analizi yapılmalıdır. Üniversitemizde Fen Bilimleri Enstitüsü’nde büyük veri analitiği ve yönetimi yüksek lisans programı, yüz öğrencisiyle çalışmalarına devam ediyor. Dolayısıyla özellikle sektörden gelen profesyonellerin ve akademisyenlerin verdiği derslerle teoriyi pratikle birleştirebilecek insan gücünü yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

"Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeyi hedefliyoruz"

Teknolojiyi kullanabilen insan gücüne ihtiyaç duyulduğuna ve üniversiteler ile sanayi arasında bir iş birliği oluşturmak istediklerine de değinen Yrd. Doç. Dr. Salman, “Bahçeşehir Üniversitesi olarak büyük veri konusunda öncü olmamızın temel sebeplerinden biri de bu insan kaynağını yetiştirebilmektir. Büyük veri, siber güvenlik, endüstri 4.0 gibi konular çok yeni ve uygulamaya hazır konular olarak ön plana çıkıyor. Bununla birlikte araştırmalar yapabileceğimiz, uygulamalar geliştirebileceğimiz, firmalarla iş birlikleri yapabileceğimiz ve projeler yürütebileceğimiz bir merkeze ihtiyacımız vardı. Bu bağlamda kurulan merkezimiz, özellikle öğrencilerin pratik yapabilecekleri hem bir eğitim merkezi hem de proje yapabileceğimiz bir araştırma merkezi olarak kullanılmaya başlanacak. Big Data’nın yeni ürün ve teknoloji geliştirebilecek ve farklı karmaşık sorulara cevap verebilecek bir merkez olmasını hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.