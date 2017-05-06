İstanbul Boğazı yılın ilk yarışına sahne oldu!

Yelken severlerin yoğun ilgi gösterdiği Huafon BAU Bosphorus Sailing Cup bu yıl 55 takım ve İstanbul Boğazı’na komşu ilçelerden binlerce yarışsevere ev sahipliği yaptı. Her yıl boğazda muhteşem bir görsel şölene dönüşen Huafon BAU Bosphorus Sailing Cup'ta takımlar Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüsü önünden start aldı.

Yelkenciler açısından zorluk seviyesi oldukça cazip bir parkur olan İstanbul Boğazı’nda yapılan yarışta yelkenler Beykoz noktasından döndükten sonra yeniden Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) önünde yarış son bulacak.

“Türkiye’nin en zorlu parkurlarından biri”

Bahçeşehir Üniversitesine başladığı günden bu yana okulun yelkenli kulübünde yer aldığını ve yarış ekibinde olduğunu ifade eden BAU Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Ufuk Bektaş; “Türkiye’nin ilk boğaz yarışı olarak biz bu etkinliği 2012 yılından beri gerçekleştiriyoruz. Bu yıl katılım yüksek. 55 tane takım var. Yarış Sponsorlu tüm marka takımlarına açık. Parkur Türkiye’nin en zorlu parkurlarından biri. Biz buna yelkende coğrafi parkur diyoruz. Bol bol akıntılarla boğuşacağız. Rüzgâr durumu iyi gözüküyor ancak yağmurdan dolayı ekipler biraz zorlanabilirler. Bu gün yaklaşık 18 millik bir parkur söz konusu. Rüzgara göre yarışın süresi değişebilir ama tahminen 4 veya 5 saatlik bir yarış olacak” dedi.

“Çabamız verilen desteklerin karşılığını verebilmek”

Yarışlarda üniversite öğrencilerinden oluşan tek takım olduklarını ve BAÜ tarafından desteklendiklerini vurgulayan Ufuk Bektaş; “Sailing BAÜ yani Bahçeşehir Üniversitesi kurduğu yelkenli kulübü her yıl 200’e yakın öğrenciye yelkenli eğitimi sağlıyor. Devamında ileri eğitimin sağlandığı arkadaşlarımız yarışlara girme hakkı kazanıyorlar. 2015 yılında İstanbul Yelken Kulübü’nün trofesini aldık. Trofe bir lig. Sene boyunca yarışlar düzenleniyor ve yarışçılar bu yarışlardan bir puan elde ediyor. 2015 yılında IRC1 kategorisinde şampiyonluk elde ettik. Bunun dışında yurt dışı başarılarımız da var. Fransa’daki 2016 EDHEC yarışlarında dünya 4.lüğü aldık. Bu yılda 6.lık elde ettik. Üniversitemiz bizi çok destekliyor bizde bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarış zorlu hava koşulları ve yoğun yağmura rağmen izleyicilere ve yarışmacılara keyifli ve heyecan verici bir gün yaşattıyor.