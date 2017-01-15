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İstanbul Boğazı’nda ilginç görüntü

İstanbul Boğazı’ndan dev nakliye gemisinin üzerinde yine dev bir nakliye gemisi taşıması ilginç görüntü oluşturdu.

İstanbul Boğazında ilginç görüntü

15 Ocak 2017 11:13
İstanbul Boğazı’nda ilginç görüntü - Tıkla İzle

Gemiyi sahilde fark eden vatandaşlar ise özçekim yapmaya ihmal etmedi. 

İstanbul Boğazı’ndan dev bir nakliye gemisi geçti. Kanada’nın Quebec şehrine gittiği öğrenilen Curaçao bandıralı, 173 metre uzunluğunda 40.06 metre genişliğinde “Transshelf” isimli dev nakliye gemisinin üzerinde yine bir nakliye gemisi taşıması ilginç görüntü oluşturdu. Ortaköy sahilindeki vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçen dev gemiyle özçekim yapmak için adeta birbirleriyle yarıştı. 

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık


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