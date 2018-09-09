İstanbul Boğazı’nda yatta cinayet

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Beykoz açıklarında meydana geldi. İddiaya göre üvey kardeş oldukları öğrenilen Yusuf D. ve Selçuk N., yat kiralayarak denize açıldı. İkili Beykoz açıklarına geldiği esnasında gece yatı demirleterek sohbet etmeye başladı. Ancak bir süre sonra ikili arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Alacak-verecek meselesinden kavga etmeye başlayan ikiliden Selçuk N., Yusuf D.’yi başına dayadığı silahla vurarak, tabancayı denize attı. Yusuf D. hayatını kaybederken, olayın ardından Selçuk N. durumu annesine anlattı. Annesi de durumu polise bildirdi. Bu arada olaydan dolayı kaptan kıyıya dönmek isteyince Selçuk N. ile kaptan arasında kavga çıktı.

Ekiplerin harekete geçmesinin ardından deniz polisinin de girişimleri sonucu yat Beşiktaş Bebek kıyısına geldi. Selçuk N., kıyıda yatı bekleyen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Yat kaptanı M.C.’de ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Zanlı Selçuk N.’yi bota alan polis ekipleri, zanlı tarafından tabancanın atıldığı yerde arama yaptı ancak silah bulunamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin 4 saatlik incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

“Aralarında büyük bir mevzu çıkmış”

Olayı duyan Ümit Sarıhan, “Gece Beykoz açıklarına demir atmışlar. Bunlar üvey kardeşlermiş, aralarında ise büyük bir mevzu çıkıyor. Ondan sonra aşağıda adam çıkartıyor vuruyor. İlk başta buraya gelmeyeceklermiş ama kaptanla tartışmışlar. Sonra annesini aramışlar, asıl annesi bunları polise söylemiş. Buraya geldiklerinde itiş kakış haldeydiler, polis hemen vuran adamı gözaltına aldı. Zaten adam uyuşturucu madde kullanan tuhaf bir tipti. Kaptanı falan da aldılar, silahı da denize atmışlar. Sonra cenaze aracı geldi, cenazeyi torbayla götürdüler” dedi.

Polis ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan Selçuk N., adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur

