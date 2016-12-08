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İstanbul Boğazı'nda yürekler ağza geldi

İstanbul Boğazı'nda petrol tankerinin dümenin kilitlendi. Kıyıya hızla yaklaşan gemi demir atarak dururken, boğaz trafiğe kapatıldı.

İstanbul Boğazında yürekler ağza geldi

08 Aralık 2016 14:10
İstanbul Boğazı'nda yürekler ağza geldi - Tıkla İzle

Panama Bandıralı Anna Smile isimli petrol tankerinin Beylerbeyi açıklarında makina dairesinde pistonun kırılması sonucu dümeni kilitlendi. Gemi hızla sürüklenerek karaya doğru yaklaştı. Bu sırada geminin kaptanı demir atarak durmaya çalıştı. Gemi Beylerbeyi açıklarında durdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler petrol tankerini kurtarmak için çalışmalara başlarken, boğaz her iki yönde gemi trafiğine kapatıldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından petrol tankeri kurtarılarak Kıyı Emniyeti ekipleri eşliğinde Ahırkapı açıklarına çekildi.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık


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