İstanbul Boğazından geçen yıl 42 bin 553 gemi geçti

Geçtiğimiz günlerde bir geminin İstanbul Boğazından geçtikten sonra Şile açıklarında batması medyada geniş yer bulurken Interpress’in Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl İstanbul Boğazından 42 bin 553 geminin geçiş yaptığı belirlendi.

En fazla geçiş Mart ayında oldu

İncelemeye göre, en çok gemi geçişi 3 bin 786 geçiş ile Mart ayında gerçekleşirken en az geçiş ise, 3 bin 103 geçişle Ocak ayında yapıldı. İstanbul Boğazından geçtiğimiz yıl geçen gemilerin toplamda 565 milyon 282 bin 287 Gros Ton ağırlığında olduğu belirlenirken bu gemilerin 22 bin 356’sının ise kılavuz aldığı anlaşıldı. Geçtiğimiz yıl 48 saat olan uğraksız gemi geçişleri, bu yıl içerisinde 168 saate çıkarılırken geçen yıl İstanbul Boğazından uğraksız geçen gemi sayısı ise 26 bin 60 olarak tespit edildi.

En çok genel kargo gemisi geçti

Geçtiğimiz yıl İstanbul Boğazından geçen 42 bin 553 geminin tiplerine bakıldığında en fazla geçiş yapan gemi tipi 21 bin 344 gemi ile Genel Kargo Gemisi olurken, ikinci sırada 7 bin 664 gemi ile Dökme Yük Gemisinin geçiş yaptığı tespit edildi. Boğazdan geçen 6 bin 33 geminin ise Türü Belirtilmemiş Tanker olduğu anlaşıldı. İstanbul boğazından geçen yıl geçen gemilerden en az geçen gemi tipi Feribot olurken boğazdan sadece 1 adet bu tip gemi geçişi oldu. Ayrıca 4 adet Çimento gemisi ve 6 adet ise Barç tipi gemi geçişi gerçekleşti.

6 ayda 20 binden fazla gemi geçti

2017 yılının ilk 6 ayında İstanbul Boğazından geçen gemi sayısı 20 bin 890 olurken geçiş yapan gemilerin toplam ağırlıkları ise 286 milyon 469 bin 911 Gros Ton olarak gerçekleşti. İlk altı ayda en fazla gemi geçişi 3 bin 778 gemi geçişi ile Mayıs ayında yaşandı. 20 bin 890 geminin 11 bin 466’sı kılavuz alırken, uğraksız geçiş yapan gemi sayısı ise 12 bin 657 oldu. Bu yılın ilk altı ayında İstanbul Boğazından geçen 20 bin 890 geminin bin 935 tanesinin boyunun 200 metreden uzun olduğu anlaşıldı.