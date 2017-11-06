Diğer
Kategoriler

İstanbul Boğazından geçen yıl 42 bin 553 gemi geçti

Interpress’in Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl İstanbul Boğazından 42 bin 553 gemi geçti. İncelemeye göre, en çok gemi geçişi 3 bin 786 geçiş ile Mart ayında gerçekleşirken en az geçiş ise, 3 bin 103 geçişle Ocak ayında yapıldı.

İstanbul Boğazından geçen yıl 42 bin 553 gemi geçti

06 Kasım 2017 11:07

Geçtiğimiz günlerde bir geminin İstanbul Boğazından geçtikten sonra Şile açıklarında batması medyada geniş yer bulurken Interpress’in Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl İstanbul Boğazından 42 bin 553 geminin geçiş yaptığı belirlendi.

En fazla geçiş Mart ayında oldu

İncelemeye göre, en çok gemi geçişi 3 bin 786 geçiş ile Mart ayında gerçekleşirken en az geçiş ise, 3 bin 103 geçişle Ocak ayında yapıldı. İstanbul Boğazından geçtiğimiz yıl geçen gemilerin toplamda 565 milyon 282 bin 287 Gros Ton ağırlığında olduğu belirlenirken bu gemilerin 22 bin 356’sının ise kılavuz aldığı anlaşıldı. Geçtiğimiz yıl 48 saat olan uğraksız gemi geçişleri, bu yıl içerisinde 168 saate çıkarılırken geçen yıl İstanbul Boğazından uğraksız geçen gemi sayısı ise 26 bin 60 olarak tespit edildi.

En çok genel kargo gemisi geçti

Geçtiğimiz yıl İstanbul Boğazından geçen 42 bin 553 geminin tiplerine bakıldığında en fazla geçiş yapan gemi tipi 21 bin 344 gemi ile Genel Kargo Gemisi olurken, ikinci sırada 7 bin 664 gemi ile Dökme Yük Gemisinin geçiş yaptığı tespit edildi. Boğazdan geçen 6 bin 33 geminin ise Türü Belirtilmemiş Tanker olduğu anlaşıldı. İstanbul boğazından geçen yıl geçen gemilerden en az geçen gemi tipi Feribot olurken boğazdan sadece 1 adet bu tip gemi geçişi oldu. Ayrıca 4 adet Çimento gemisi ve 6 adet ise Barç tipi gemi geçişi gerçekleşti.

6 ayda 20 binden fazla gemi geçti

2017 yılının ilk 6 ayında İstanbul Boğazından geçen gemi sayısı 20 bin 890 olurken geçiş yapan gemilerin toplam ağırlıkları ise 286 milyon 469 bin 911 Gros Ton olarak gerçekleşti. İlk altı ayda en fazla gemi geçişi 3 bin 778 gemi geçişi ile Mayıs ayında yaşandı. 20 bin 890 geminin 11 bin 466’sı kılavuz alırken, uğraksız geçiş yapan gemi sayısı ise 12 bin 657 oldu. Bu yılın ilk altı ayında İstanbul Boğazından geçen 20 bin 890 geminin bin 935 tanesinin boyunun 200 metreden uzun olduğu anlaşıldı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç