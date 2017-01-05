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İstanbul Boğazı’nın yeni misafirleri

Martılarıyla ünlü İstanbul Boğazı’nın yeni misafirleri kuğular oldu. Vatandaşlar kuğuları simit ve ekmekle besledi.

İstanbul Boğazının yeni misafirleri

05 Ocak 2017 10:45

Kış ayı olmasına rağmen Beykoz Çubuklu sahiline gelen kuğuları vatandaşlar simit, poğaça ve simitle beslerken, güneşli havanın tadını çıkaran kuğular güzel görüntüler oluşturdu.

Beykozlu yaban hayat fotoğrafçısı Berat Akkaş kuğuları fotoğraflayıp görüntülerle kayıt altına alırken “4 yıldır Ocak ayının ilk haftalarında Beykoz’a geliyorlar. Soğuk hava şartlarından kaçıp Beykoz’a sığındıklarını” söyledi.

Akkaş, “Geçtiğimiz seneler de 5-6 birey görünürken bu sene 11 birey geldi. Beykoz insanın misafirperverliği onların sayısını arttırdı. İnsanlarımız bu kuşları çok sevdi telefonla fotoğraflarını çekiyorlar simit atıyorlar. Selfie çekenler bile var” dedi.

(Zafer Peker/İHA)

Etiketler: istanbul boğazı


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