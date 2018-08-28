Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun yüzde 50’si tamamlandı

İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu projesinin Bursa-Susurluk etabındaki çalışmaları inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Otoyol projesinin yüzde 50’si tamamlandı. 2019 Eylül veya Ekim ayında tamamlanacak projeyle birlikte Mustafakemalpaşa ve Karacabey tarımdan turizme her alanda kalkınacak” dedi.

İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun yüzde 50si tamamlandı

28 Ağustos 2018 18:57

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan ile birlikte İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu projesinin Bursa-Susurluk etabını inceleyen Milletvekili Mustafa Esgin, Proje Müdürü İlhan Zor’dan projenin teferruatları hakkında bilgi aldı. Yapımı hızla devam eden projede bin 500 işçinin çalıştığı bilgisini alan Esgin, “AK Parti hükümetimizin gerçekleştirdiği önemli projelerden birisi olan İstanbul- Bursa-İzmir otoyolu projesi aynı zamanda dünyadaki 10 büyük projeden birisi olarak dikkat çekiyor. Projenin Bursa-Susurluk etabının yüzde 50’si tamamlanmış durumda. 60 kilometrelik üst yapı çalışmasından 32 kilometrelik kısmı tamamlanmış. Önümüzdeki yıl Eylül veya Ekim ayında proje tamamlanmış olacak. Bu proje sona erdiğinde Mustafakemalpaşa ve Karacabey'den İstanbul'a ulaşım 1,5 saat, İzmir'e ulaşım 2 saatte gerçekleşmiş olacak. İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu projesi tamamlandığında Mustafakemalpaşa ve Karacabey stratejik bir hususiyete sahip. Bölgemizin İstanbul ve İzmir’e entegrasyonu ile birlikte ziraî kalkınmadan turizme, sanayiden pek çok alana kadar bölge adeta cazibe merkezi haline gelecek. Projenin Ankara sürecinin ve her aşamasını yakından takip ediyoruz. 2019 yılı Eylül veya Ekim ayında tamamlanması planlanan proje ile halkımız otoyolla ulaşımlarını sağlayacak” dedi.  

Yasin Keskin 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç