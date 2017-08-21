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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan “yağış” açıklaması

İstanbul'da etkili olması beklenen yağışlarla ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,“Artık bunları beraberce yaşamalıyız. Sadece idarecilerin bunu tedarik etmesi, tedbir alması yetmiyor. Her birey bu hassasiyeti gösterirse sıkıntısız bir dönemi geride bırakırız. Tedbirleri arttırıyoruz. Her bir yağış sonrası nerede ne yapmamız gerektiğini arkadaşlarımızla paylaşıyoruz”dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaştan “yağış” açıklaması

21 Ağustos 2017 16:36

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş, Hasanpaşa Gazhanesi Enerji Müzesi ve Kültür Merkezi inşaatında inceleme yaptı. İncelemenin ardından Başkan Topbaş basın mensuplarına bilgiler verirken, İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Topbaş, sadece yetkililerin tedbir almasının yeterli olmayacağına vurgu yaparak, “Meteoroloji uyarıları ile İstanbul bir yağış ortamına girdi. Bugün sabah erken saatler itibariyle, Sarıyer, Beykoz ve Şile bölgelerinde yağış alındı. Beykoz'da daha fazla bir yağış alındı. Şuanda hızını biraz azalttı. Meteorolojik uyarılara göre, gece olabilir, sabah olabilir. Bu mevsimlerin kendi dengesinin dışına çıktı gezegenimiz. Avrupa'da geçen aylarda Paris metrosunu seller bastı. Geçen yıllarda Londra metrosunu seller bastı. Bu gezegende olan bir sıkıntı. Hani ekolojik kıyametten bahsediliyor. Biz çevreyi kirletirsek, çevreye saygı göstermezsek, sonuçta gezegen yaşanmaz hale gelir. Büyükşehir belediyesi olarak Avrupa'nın 23, dünyanın 124 ülkesinden büyük bir şehirde bu yönetimimizi çok ciddi altyapı yatırımları yapmak suretiyle devam ettiriyoruz. Olağan üstü boyutlara vardığı zaman tabi ona güç yetmesi çok zor” şeklinde konuştu.

“Artık bunları beraberce yaşamalıyız”

Sadece yetkililerin tedbir almasının yeterli olmadığına vurgu yapan Topbaş,“Burada vatandaşlarımızın meteorolojik bu gelişmelere dikkat etmesi, uyarılara hassasiyet göstermesi, mümkün mertebe toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye ediliyor. Doludan bahsediliyor. Atmosferdeki aşırı yoğunluktan oluşan ciddi nem oranının ani soğukluğu itibariyle birden bu buza dönüşüp, doluda olabilir deniyor. Artık bunları beraberce yaşamalıyız. Sadece idarecilerin bunu tedarik etmesi, tedbir alması yetmiyor. Her birey bu hassasiyeti gösterirse sıkıntısız bir dönemi geride bırakırız. Tedbirleri arttırıyoruz. Her bir yağış sonrası nerede ne yapmamız gerektiğini arkadaşlarımızla paylaşıyoruz”diye konuştu.

"İstanbul 'un anaarterlerive meydanları başta olmak üzere su birikme haritaları çıkartın dedim"
“Arkadaşlarımdan şöyle bir çalışma istedim” diyen Başkan Topbaş, “İstanbul 'un anaarterlerive meydanları başta olmak üzere subirikme haritaları çıkartın dedim. Kameralarla tespit edin, yağışlarda sular nerelerde birikiyor bir harita çıkartın ve tedbirleri alalım. Teknoloji artık bunları ötelemeye müsait. Küçükköy deresi yok artık, orada bir sıkıntı yaşanmıyor. Alibeyköy de bitti, o dönemde bittirdik. Arkasından diğer derelerdeki çalışmalarımız sürüyor. Kurbağlıdere bitmek üzere. Görevimizi yapıyoruz ama tabi büyük kent ve burada aşırı bir dozla geldiği zaman, artık ona geçen bakanımızda ifade etti. Afet boyutu olarak değerlendiriliyor ona insan oğlunun gücü yetmiyor” dedi. 

Etiketler: İBB, kadir topbaş, yağış


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