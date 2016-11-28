Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde İBB tarafından yıllar önce engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için yapılan üst geçit görenleri hayrete düşürdü. Yapımının ardından hemen yanına yeni bir yolun yapılmasıyla düzenlenen üst geçidin rampası, yol nedeniyle yıkıldı. Bir ayağında engelli rampası diğer ayağında ise sadece merdiven bulunan üst geçidi engelli vatandaşlar ne yaptıysa düzelttiremedi. Gün içerisinde yolun karşısına geçmek isteyen engelli vatandaşlar, kendilerine yapılan bu eziyete adeta isyan etti. Vatandaşlar ve mahalle muhtarı tarafından defalarca belediyeye başvurulmasına rağmen düzeltilmeyen üst geçit, engelli vatandaşları engellemeye devam ediyor. Bununla birlikte üst geçitteki rampanın da engebeli olması engelli vatandaşları zorluyor. Tekerlekli sandalyeyle dakikalar sonra üst geçide çıkabilen engelli vatandaşlar, aşağıya vatandaşların yardımıyla inebiliyor. Akıl almaz tasarımı ile dikkat çeken üst geçide çıkınca sıkıntıları bir kat daha artan engelli vatandaşlar duruma isyan ediyor.

“Bu saçma sapan bir şey iniş yok, inemiyorum”

Mahallede yaşayan ve gün içerisinde defalarca karşıya geçmesi gereken 34 yaşındaki Serkan Akdiş, “Ben kendimi bildim bileli buralarda geziyorum. Özellikle burada geziyorum, bu üstgeçidin bir tarafına rampa vermişler ancak buraya vermemişler. Yani bu saçma sapan bir şey, iniş yok. Gidiş var ve çıkış yok. Buraya bir daha gelmeyeceğim, burayı yapsınlar. Ben eski basketbolcuyum 4-5 yere gittim hep aynı. Başkandan isteğim burayı yeniden düzenlesinler. Giriş tamam ama burayı da tamamlasınlar, daha güzel olsun, inemiyorum” dedi.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahalle Muhtarı Muharrem Gözel ise, “Bir tarafta üst geçidimizin engelli yolu var, ancak buraya yol yapıldığında üst geçidin engelli yolu kaldırıldı. Engellilerimiz maalesef diğer taraftan çıkıp burada kalıyorlar. Bunun başvurularına yapmamıza rağmen hiçbir yetkiliye derdimizi anlatamadık. İBB’ye 2015 yılından beri başvuru yaptık. Bizden önceki muhtarımız da başvuruda bulunmuştu. Göründüğü gibi takdir artık sizlerin” ifadelerini kullandı.

“Engellilerin engelini böyle kaldırıyorsak söyleyecek başka laf yok”

Öncesinde üst geçidin her 2 tarafında engelli rampasının olduğunu ancak yeni yolun yapılmasından sonra rampalardan birinin kaldırıldığını ifade eden Gözel, “Yeni yol düzenlemesinden sonra burası atıl bir şekilde kaldı. Başvuru yapmamıza rağmen derdimizi anlatamadığımız bir şekle geldik. Bunun gibi nice engelli arkadaşımız bizi aradıklarında köprünün başında kaldık dedikten sonra buraya gelip onları elimizle indirdiğimiz zamanlar oldu. Yani bu engellilerin engelini böyle kaldırıyorsak ne söyleyecek laf ne de mesele var. İBB’de bu durumla ilgilenen birimin gelip bunu görmesini istiyoruz” diye konuştu.

“İBB ilgileneceğini söylemesinin üzerinden 1 yıl geçti”

Gözel konuyu İBB tarafından Şişli'de düzenlenen muhtarlar toplantısında dile getirdiğini vurgulayarak, " İlgilenip yapacaklarını söylediler, maalesef bugüne kadar gelen giden olmadı. Ben mail yoluyla defalarca başvuruda bulundum. İlgilenileceği söylendi ancak 1 yıl geçmesine rağmen bizim herhangi bir şekilde gelen ve giden olmadı. Sonuç burada göründüğü gibi ortada, yetkililerden en kısa sürede buranın yapılmasını ve vatandaşların rahata kavuşmasını istiyoruz” dedi.

Doğan Can Cesur