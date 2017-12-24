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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden su kesintisi açıklaması

Kağıthane'de dün sabah saatlerinde yaşanan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden su kesintisiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi. Açıklamada, ana isale hattındaki borularda meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşandığı ve arızanın bu sabah itibariyle giderildiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden su kesintisi açıklaması

24 Aralık 2017 16:03

Kağıthane'de dün sabah saatlerinde başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden su kesintisiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ana isale hattındaki borularda meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşandığı bildirildi. Ayrıca aynı mahaldeki yağmur suyu hattında yağışlı hava nedeniyle zeminin yumuşamasından kaynaklı bir çökme meydana geldiği için çalışmaların bugün bitirilebildiği belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle:

“Dün saat 10.00 itibariyle Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan 1600 mm’lik ana isale hattındaki borularda arıza meydana gelmiş, basınç kaynaklı daha büyük arızalara meydan vermemek için derhal müdahale edilmiştir. Arızanın giderilmesi için yer yer 6 metreyi bulan derinliklerde çalışılırken aynı mahaldeki yağmur suyu hattında yağışlı hava nedeniyle zeminin yumuşamasından kaynaklı bir çökme meydana gelmiş ve arızanın onarımı bu nedenle uzamıştır. Bugün saat 11.15 itibariyle çalışma bitmiş olup, hatlara su verilmeye başlanmıştır. İSKİ olarak arızalara derhal müdahale ederek kesintinin en kısa sürede giderilmesi için canla başla çalışmaktayız. Ancak bazen zeminin yaşattığı zorluklar, hava şartları, çökmenin sebebiyet vereceği iş kazalarını önlemeye yönelik gayretimiz gibi hususlar önceden belirlediğimiz çalışma süremizi olumsuz etkiliyor ve kesinti sürelerinin uzamasına sebebiyet veriyor. Kesinti nedeniyle yaşanan sıkıntılar için özür diler, saygıdeğer istanbulluların bilgilerine sunarız.” 

Etiketler: İstanbul, su kesintisi

 

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