İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da Celalettin Deniztoker devri

Kulübün 14. Olağan Genel Kurulu Cebeci Spor Kompleksi Konferans Salonu'nda yapıldı. Genel Kurulda delegenin onayını alan Celalettin Deniztoker 3 yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un başkanlığına seçilmiş oldu.
Bayrağı 2015 yılında göreve gelen Başkan Bahattin Ulusan’dan devralan Celalettin Deniztoker’in başkanlığındaki turuncu-lacivertli kulübün yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER
1. Celalettin DENİZTOKER (Başkan)
2. Hakan ŞAHİN
3. Enver YILMAZ
4. Murat KARAKALE
5. Önder BENZEŞ
6. Bora SELİM
7. Yasir ÇELİK
8. Metin KİLİK
9. Gürkan İzzet PAKSOY
10. Seçkin TURAN
11. Fatih KARACA
12. Faruk ALBAYRAK
13. Burhan ŞENTÜRK
14. Yeliz Yıldız KÖKENEK
15. Ahmet MELİK
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
1. Semra YAŞAR
2. Turgut BABUŞÇU
3. Resul ERKAN
4. Fatih ÖZEREN
5. Hüseyin SEVİM
6. Selami TAŞER
7. Mustafa SARIGÜL
8. Tolga TARTAN
DENETLEME KURULU ASIL ÜYELER
1. Eren ÖZDEMİR
2. Mehmet SOYLU
3. Hüseyin PEHLİVAN
4. Kenan KIZILKAYA
5. Hüseyin ÖZTÜRK
DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER
1. Bülent ÖZYURT
2. İlkay SAĞIR
3. Ömer BALLI