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İstanbul Çapa Tıp fakültesi Acil Servisi'nde yangın

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tramva ve Acil Cerrahi servisinde bulunan radyoloji cihazında yangın çıktı. Acil Cerrahi Bölümü’nde bulunan hastalar yoğun duman nedeniyle tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın tamamen söndürüldü.

İstanbul Çapa Tıp fakültesi Acil Servisinde yangın

07 Mart 2018 00:35
İstanbul Çapa Tıp fakültesi Acil Servisi'nde yangın - Tıkla İzle

Yangın, saat 00:30 sıralarında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tramva ve Acil Cerrahi Servisi’nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumanların yükselmesi üzerine hastalar, sağlık görevlileri ve refakatçiler tarafından hastaneden tahliye edildi. Bazı hasta yakınları ise yangın nedeniyle büyük panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yangının çıkmış olduğu katta duman tahliye çalışması yapıldı.

Çapa Tıp fakültesi Acil Servisinde yangın Çapa Tıp fakültesi Acil Servisi'nde yangın

Hastalar yeniden servislere alındı
Acil Cerrahi servisinde bulunan radyoloji cihazının güç kaynağından çıktığı öğrenilen yangın sonrası hastanede yaşanan kısa süreli panik sona ererken, duman nedeniyle tahliye edilen hastalar yeniden servislere alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bina içerisinde temizlik yapıldı.
Yangın nedeniyle radyoloji bölümünde küçük çaplı hasar oluştu.  

 

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