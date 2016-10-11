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’İstanbul Coffee Festival’ ziyaretçi rekoru kırdı

Dünyanın en büyük iki kahve festivalinden biri olan İstanbul Coffee Festival, 30 bine yakın katılımcıyla ziyaretçi rekoru kırdı.

İstanbul Coffee Festival ziyaretçi rekoru kırdı

11 Ekim 2016 15:45

Bu yıl 3.sü gerçekleştirilen İstanbul Coffee Festival, 6-9 Ekim 2016 tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta düzenlendi. Kahveyle ilgili 150’yi aşkın markanın yer aldığı festival, 30 bine yakın kahveseverin ziyaretiyle yeni bir rekora imza attı. Geçen yıl Avrupa’nın en büyük kahve festivali konumuna yükselen İstanbul Coffee Festival, bu yıl London Coffee Festival ile birlikte dünyanın en büyük iki festivalinden biri oldu.

Özellikle 3’üncü dalga kahve akımının önde gelen markalarını ve bu akıma bağlı yaşam kültürünü tek çatı altında toplayan İstanbul festivalde, İstanbul’un önde gelen nitelikli kahve dükkanları, çekirdek kahveciler, kahve makinesi üreticileri, kahve yanı lezzetleri ve tasarım ürünleri yer aldı. Festival kapsamında tadımlar, eğitimler, workshop ve seminerler, evde demleme teknikleri, konserler ve canlı sanat performanslar gerçekleşti. İstanbul Coffee Festival’e Norveç, Danimarka, Almanya, El Sal-vador, Yunanistan, İngiltere, İran ve Amerika’dan gelen kahve eksperleri de deneyimlerini ve bilgilerini profesyonel katılımcılara aktardı.

ŞAMPİYONLAR AÇIKLANDI

Festival kapsamında Speciality Coffee Association of Europe (SCAE) Türkiye seçmeleri de gerçekleştirildi. SCAE Türkiye Şampiyonası “En İyi Barista”, “Latte Art”, “Cezve&İbrik” (Türk Kahvesi), “Demleme” ve “Kavurma” olmak üzere beş farklı kategoride düzenlendi. Jürinin değerlendirmesi sonucunda “En İyi Barista” kategorisinde Nisan Ağca, “Latte Art” kategorisinde Özgür Genç, “Cezve&İbrik” kategorisinde Koray Erdoğdu, “Demleme” kategorisinde Orkun Usta ve “Kavurma” kategorisinde Serkan Sağsöz Türkiye şampiyonu oldu. Birinciler dünya şampiyonalarında Türkiye’yi temsil edecek.

Etiketler: İstanbul Coffee Festival


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