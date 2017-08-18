Diğer
Kategoriler

İstanbul Coffee Festival’inde geri sayım başladı

Bu yıl 21-24 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Coffee Festival'in başlamasına az bir süre kaldı.

İstanbul Coffee Festivalinde geri sayım başladı

18 Ağustos 2017 11:32

İstanbul Coffee Festival, bu yıl 21-24 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Bu yılki mottosu 'Kahvenin Yaşam Döngüsü' olan festivalde kahve ile ilgili yüzlerce markanın yer alacağı bildirilirken, tadım ve ikramlar, baristalardan gösteriler, akustik konserler, özel tasarım ürünler, workshop ve seminerler, sanat sergisi gibi etkinlikler yer alacak. İstanbul’un önde gelen nitelikli kahve dükkanları, çekirdek kahveciler, kahve makinesi üreticileri, kahve yanı lezzetleri ve tasarım ürünleri ziyaretçilerle buluşacak.

Geçen yıl 30 binin üzerinde kahveseverin ziyaretiyle yeni bir rekora imza atan festival, özellikle 3’üncü dalga kahve akımının önde gelen markalarını ve bu akıma bağlı yaşam kültürünü tek çatı altında topladı. Festival kapsamında; tadımlar, eğitimler, workshop ve seminerler, evde demleme teknikleri, konserler ve canlı sanat performansları yer alırken, dünyanın farklı ülkelerinden gelen kahve eksperleri, deneyim ve bilgilerini profesyonel katılımcılarla paylaşacak. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç