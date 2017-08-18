İstanbul Coffee Festival’inde geri sayım başladı

İstanbul Coffee Festival, bu yıl 21-24 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Bu yılki mottosu 'Kahvenin Yaşam Döngüsü' olan festivalde kahve ile ilgili yüzlerce markanın yer alacağı bildirilirken, tadım ve ikramlar, baristalardan gösteriler, akustik konserler, özel tasarım ürünler, workshop ve seminerler, sanat sergisi gibi etkinlikler yer alacak. İstanbul’un önde gelen nitelikli kahve dükkanları, çekirdek kahveciler, kahve makinesi üreticileri, kahve yanı lezzetleri ve tasarım ürünleri ziyaretçilerle buluşacak.

Geçen yıl 30 binin üzerinde kahveseverin ziyaretiyle yeni bir rekora imza atan festival, özellikle 3’üncü dalga kahve akımının önde gelen markalarını ve bu akıma bağlı yaşam kültürünü tek çatı altında topladı. Festival kapsamında; tadımlar, eğitimler, workshop ve seminerler, evde demleme teknikleri, konserler ve canlı sanat performansları yer alırken, dünyanın farklı ülkelerinden gelen kahve eksperleri, deneyim ve bilgilerini profesyonel katılımcılarla paylaşacak.