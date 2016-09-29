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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz Darbe girişimi soruşturma dosyaları ile Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk soruşturma dosyalarının birleştirildiği yönündeki haberlerin yanlış olduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından flaş açıklama

29 Eylül 2016 14:00

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 15 Temmuz Darbe girişimi soruşturma dosyaları ile kamuoyunda Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk olarak bilinen soruşturma dosyalarının birleştirildiği yönünde 28-09-2016 tarihinden itibaren bazı basın yayın organları tarafından haberler yayınlandığı anlaşılmıştır. FETÖ-PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili soruşturmalar Askeri Casusluk, Ergenekon ve Balyoz soruşturma dosyaları birbirinden bağımsız ve ayrı olarak yürütülmektedir. Soruşturmaların birleştirildiği yönünde kamuoyuna yansıyan haberler nedeniyle bu yönde açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur." denildi. 

Başak Akbulut

Etiketler: askeri casusluk, ergenekon


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