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İstanbul Deniz Otobüsleri seferlerini iptal etti!

Olumsuz hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsleri seferlerini iptal etti!

21 Aralık 2016 18:26

Deniz ulaşımında misafirlerine güvenli, konforlu ve kaliteli hizmet sunan İDO’nun bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Bu kapsamda, aşağıda belirtilen dış hat deniz otobüsleri seferleri iptal edilmiştir:

17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü
18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot
18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

22 Aralık Perşembe günü ise 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot seferimiz iptal edilmiştir.

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam etmektedir.

Etiketler: İstanbul Deniz Otobüsleri


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